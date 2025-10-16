美酒佳餚巡禮2025｜尊尚名酒區闊別7年重返會場　展100支高分名酒

由旅發局主辦的「香港美酒佳餚巡禮」將於下周四（23日）開鑼，其中「尊尚名酒區」闊別7年將重返會場，雲集約20間參展商，提供近500支頂級名釀，亮點包括展出國際權威評酒家James Suckling精挑的100支高分名酒，其中一支美國佳釀Colgin IX Estate更取得滿分；同時匯聚法國波爾多5大酒莊及勃艮地特級莊園佳釀等。旅發局並邀請多位專家舉行逾20場品酒大師班，教授品酒技巧與專業知識。此外，尊尚名酒區指定時段推出限時優惠，可憑半價換取稀有美酒。



「香港美酒佳餚巡禮」將於10月23日至26日，一連四日於中環海濱活動空間舉行。（旅發局提供圖片）

今年場內設有300個攤位，美酒及佳餚分別佔70%及30%。（旅發局提供圖片）

香港美酒佳餚巡禮今年將於10月23日至26日，一連4日在中環海濱活動空間舉行，入場門票目前正在Klook及Trip.com發售。今年場內設有300個攤位，美酒及佳餚分別佔70%及30%，匯聚全球31個國家及地區，當中法國波爾多、英國、西班牙、中國及日本設有國家展館。

「尊尚名酒區」闊別多年今年重返會場

「尊尚名酒區」由2018年開始闊別香港美酒佳餚巡禮，今年重返會場，雲集約20間參展商，提供近500支頂級名釀，打造一站式環球品酒體驗，亮點包括國際權威評酒家James Suckling精挑100支高分名酒、法國波爾多5大酒莊及勃艮地特級莊園佳釀等。

國際權威評酒家James Suckling在尊尚名酒區設有4個專櫃。（旅發局圖片）

國際權威評酒家4個專櫃展出滿分頂級佳釀

國際權威評酒家James Suckling的評酒平台每月吸引逾400萬次瀏覽，在全球酒界具舉足輕重的地位。他在尊尚名酒區設有4個專櫃，將會展出多支榮獲97分以上，甚至滿分100分的頂級佳釀，讓入場人士親身品味世界級葡萄酒的魅力。

法國波爾多及勃艮地佳釀一同亮相。（旅發局圖片）

法國波爾多及勃艮地佳釀一同亮相

「尊尚名酒區」更匯率法國釀酒傳奇，適逢波爾多1855年列級莊園評級誕生170周年，5大傳奇酒莊包括Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion及Mouton，與法國另一殿堂級產酒區勃艮地的佳釀一同亮相。

尊尚名酒區雲集新舊世界的頂級佳釀。（旅發局圖片）

提供貴州茅台等 雲集新舊世界的頂級佳釀

除了上述佳釀外，「尊尚名酒區」並提供權威酒評家James Suckling評出100分滿分的美國佳釀Colgin IX Estate；拉菲集團（Lafite）在中國精心打造的品牌「瓏岱」、來自蘇格蘭的56年單一麥芽威士忌、貴州茅台珍品等，雲集新舊世界的頂級佳釀。

國際權威評酒家James Suckling。（旅發局圖片）

舉行逾20場品酒大師班教授專業知識

「尊尚名酒區」並特別邀請多位國際級葡萄酒與烈酒專家，舉行逾20場品酒大師班，教授品酒技巧與專業知識，內容涵蓋介紹經典名釀及搭配精緻美饌。凡購買「尊尚品酒證」的入場人士，即場以額外品味券登記，即可在大師班中細嚐多款精選佳釀。

Highland Park全球品牌大使Martin Markvardsen。（旅發局圖片）

極致味覺之旅︰罕有威士忌配頂級魚子醬

其中一場大師班將帶領參加者展開一場極致味覺之旅，由Highland Park的全球品牌大使聯同皇家魚子醬專俱樂部專家特別設計，以2018年、2021年及2025年罕有麥芽威士忌，配搭3款頂級魚子醬享用。

「尊尚名酒區」將在指定時段推出「Ring The Bell」限時優惠。（旅發局圖片）

指定時段推限時優惠 半價換稀有美酒

「尊尚名酒區」將在指定時段推出「Ring The Bell」限時優惠，參加者可用優惠品味券數量換取稀有美酒，包括憑8張品味券換取原價16張的「Glenfarclas 1988 Family Cask "Winter 2018" 」等。此外，憑尊尚名酒區入場券參與大師班等，可獲贈專屬酒杯及小食券，例如可品嚐西班牙火腿配黑松露芝士滋味杯。

香港美酒佳餚巡禮「尊尚名酒區」活動詳情。（旅發局文件截圖）