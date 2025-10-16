美酒佳餚巡禮2025｜雲集頂級酒莊佳釀　$498歎國際酒評家精選名酒

各位品酒愛好者，若想追求極緻珍稀品酒體驗，絕對不能錯過由香港旅遊發展局主辦的年度盛事「香港美酒佳餚巡禮」！活動將於10月23至26日一連四日於中環海濱活動空間舉行。今年多項經典活動載譽歸來，最矚目莫過於「東亞銀行尊尚名酒區」，匯聚全球新舊世界近500支頂級名釀，雲集法國、意大利等多間殿堂級酒莊，呈獻特級莊園佳釀。更令人期待的是，國際權威評酒家James Suckling(JS)親自精選100支高分靚酒，邀你一同細味「金舌頭」的品酌之道！現時預購門票更可享早鳥價優惠，以$498入手一張「尊尚品酒證」，即可一嚐頂級美酒，又可參與國際級大師品酒班，以下立即為你介紹這場盛會的多個亮點！



國際權威酒評家 精選百支高分名酒

今年的「東亞銀行尊尚名酒區」特別邀得國際權威酒評家 James Suckling親自挑選逾百支頂級名酒，當中多支獲評97分或以上，甚至包括滿分佳釀。其中，「智利酒王」Seña Valle de Aconcagua 2021就被JS評為100分名酒，酒體揉合櫻桃、梅子、紅莓、野薰衣草等清爽果花香，只需3張品味券即可一嚐「智利酒王」風采。另外亦有榮獲99分的法國波爾多右岸聖艾美濃特級園紅酒等，絕對不容錯過。

James Suckling活躍於酒評界逾40年，其評酒平台每月擁400萬次瀏覽，到「香港美酒佳餚巡禮」可跟著他品鑑世界級葡萄酒，親身體驗頂級名釀的魅力。

JS精選高分美酒：

殿堂級酒莊呈獻珍稀美酒 雲集新舊世界頂尖佳釀

今年為波爾多1855年列級莊園評級誕生170周年，「尊尚名酒區」罕有齊集五大傳奇一級酒莊 Lafite、Latour、Margaux、Haut-Brion、Mouton，聯同同為法國殿堂級產酒區的勃艮地，帶來特級莊園佳釀，讓大家一嚐極度稀有的頂級紅白葡萄酒。

波爾多五大酒莊（左至右）：Chateau Mouton Rothschild 2008（13張品味券）、Grand Vin de Chateau Latour 2012（12張品味券）、Chateau Lafite Rothschild 2015（14張品味券）、Chateau Margaux 2015（31張品味券）、Chateau Haut-Brion 2015（13張品味券）

勃艮地珍稀紅白葡萄酒（左至右）：Domaine Faiveley Mazis Chambertin Grand Cru 2022（6張品味券）、Domaine Francois Lamarche La Grande Rue Grand Cru 2015（13張品味券）、Louis Jadot Corton-Charlemagne Grand Cru（5張品味券）

除此之外，西班牙酒王Vega Sicilia、意大利國寶級酒莊Biondi-Santi，被JS評為100分滿分的美國Colgin IX Estate，及Lafite中國品牌「瓏岱」亦將同場亮相。而且不止葡萄酒，蘇格蘭的 56 年單一麥芽威士忌、稀有貴州茅台通通都試得到，「尊尚名酒區」匯聚世界各地頂級佳釀，跨越葡萄界限，盡顯世界各地釀酒工藝的非凡魅力。

世界級專家打造逾20場品酒班 感受酒食配搭昇華魅力

在品嚐頂級美酒之餘，參加品酒大師班亦是深入葡萄酒世界的絕佳途徑。「東亞銀行尊尚名酒區」邀來多位國際級葡萄酒與烈酒專家，親身傳授揀酒攻略、品酒技巧等專業知識，合共舉辦逾20場品酒大師班，帶領參加者認識新舊世界經典名釀，並掌握如何搭配精緻美饌技巧。其中一場最矚目的大師班，Highland Park 威士忌與魚子醬盛會（10張品味券），由Highland Park全球品牌大使與皇家魚子醬專俱樂部專家聯手設計，以 18年、 21年及 25 年的罕有單一麥芽威士忌搭配3款頂級魚子醬，感受酒食配搭藝術的昇華魅力，展開一場極緻味蕾體驗。

另外，亦有冬釀黃酒的品酒教學班（4張品味券），讓參加者親身體驗5款風味各異的紹興黃酒之餘，亦可深入了解這門傳統手工釀造技藝。凡購買「尊尚品酒證」的人士，可憑額外品味券登記心水大師班，細味品酌精選佳釀，盡享專屬品酒體驗。

冬趣紹興黃酒創辦人陳志帶領大家從香氣、口感到餘韻，全方位感受中式釀酒工藝的魅力。

早鳥入手「尊尚品酒證」$498尊享獨家禮遇總值$840！

由即日起至10月22日，凡預購「尊尚品酒證」，即可享早鳥優惠價$498（原價$598），尊享總值高達$840的豐富禮遇，包括入場券、16張品味券、尊尚酒杯、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券，絕對物超所值。

持「尊尚品酒證」的賓客更有機會報名參與多場大師班及專屬品酌活動，並享有限時驚喜優惠，於「東亞銀行尊尚名酒區」參與「限時優惠 Ring The Bell」 驚喜時段，以優惠品味券數量換取稀有美酒！例如：原價10張品味券的十四代純米吟釀龍之落子，限時優惠只需8張品味券即可品嚐；原價16張品味券的Glenfarclas 1988 Family Cask "Winter 2018"更有半價優惠，限時優惠只需8張品味券！部分稀有酒款更只會於驚喜時段限量登場，每一次「 Ring The Bell」 都充滿未知驚喜，入場的賓客切勿錯過。

「 香港美酒佳餚巡禮 2025」活動詳情：

今年場內共設逾 300 個攤位，7成為美酒、3成為美食。匯聚來自全球31個國家及地區酒品及美食，法國波爾多、英國、西班牙、中國、日本亦設有國家展館。

日期及時間：

10月23日（星期四）晚上7時30分至午夜12時

10月24日至26日 （星期五至日）中午12時至午夜12 時

（最後入場時間為晚上11時30分 ）

地點：中環海濱活動空間

門票：港幣$40/位；65 歲或以上長者、 3 至 12 歲兒童、全日制學生及殘疾人士可享半價優惠入場； 3 歲以下兒童免費入場

＊「尊尚品酒證」早鳥價$498（原價$598）：包括1 張入場券（$40）、16 張品味券（$400）、1 隻尊尚酒杯（$200）、「東亞銀行尊尚名酒區」入場券及小食券（$200），總值$840。

＊「品味證」早鳥價$268（原價$298）：，包括1 張入場券（$40）、8張品味券（$200）、1 隻標準酒杯（$130），總值$370。

網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/wine-dine-festival.html

