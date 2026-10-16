臺日電梯換𨋢違規｜博康邨未見修復工程　居民擔心：無𨋢搭梗辛苦

機電署昨晚（本周四/10月15日）表示，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，要求臺日覆檢上述屋苑的升降機，盡快安裝門框組件，並指臺日涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。房委會亦指，高度關注事件，正與機電署保持緊密聯繫，嚴肅跟進事件，追究臺日責任。



是次嚴重違規事件涉及觀塘翠屏北邨9部升降機，以及沙田博康邨39部升降機。《香港01》記者今日（16日）凌晨前往博康邨8幢公屋了解，未見有任何圍封或安裝工程進行。記者進入部份大廈了解，升降機如常運作，地下電梯大堂今年8月27日張貼博康邨業主立案法團的通告，指出「更換升降機工程已全部完成」，但居民投訴單邊樓層按鈕設計對日常出入造成不便，「尤其對長者、輪椅使用者及行動不便人士影響尤甚」，希望「恢復原有雙邊設計」，暫時未見有通告交代臺日沒有安裝耐火門門框組件一事。



《香港01》記者今日（16日）凌晨前往博康邨8幢公屋了解，未見有任何圍封或安裝工程進行，圖為博逸樓。（李家傑攝）

張先生多年前已住在博康邨博泰樓12樓，表示大廈的確最近完成升降機工程，但他不清楚漏裝耐火門門框組件一事。被問及會否擔心不能使用升降機時，張先生表示，「未試過行樓梯」、「無𨋢搭，（行樓梯）梗辛苦」，屆時可能要被迫行逾10層樓梯才能歸家。

被問及會否擔心不能使用升降機時，張生表示，「未試過行樓梯」、「無𨋢搭，（行樓梯）梗辛苦」，屆時可能要被迫行逾10層樓梯才能歸家。（李家傑攝）

地下電梯大堂今年8月27日張貼博康邨業主立案法團的通告，指出「更換升降機工程已全部完成」，但居民投訴單邊樓層按鈕設計對日常出入造成不便，暫時未見有通告交代臺日沒有安裝耐火門門框組件一事。（李家傑攝）

是次嚴重違規事件涉及沙田博康邨39部升降機。（李家傑攝）