臺日電梯換𨋢嚴重違規　房委會：僅涉兩屋邨　富亨邨未批合約暫緩

機電署表示，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，已指令臺日覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝門框組件，又指臺日涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。



房委會表示，對事件表示高度關注，正與機電署保持緊密聯繫，嚴肅跟進事件，追究臺日的責任。房委會又指，在租置屋邨當中，目前只有上述兩個屋邨由臺日承辦更換升降機工程。至於另一個正籌備更換升降機的租置屋邨富亨邨，則尚未批出合約。房委會已即時主動建議富亨邨業主立案法團暫緩批出有關合約，並會就事件為業主立案法團提供一切支援，包括協助業主立案法團研究後續安排，以保障整體居民的利益和安全。



翠屏北邨。（資料圖片/黃學潤攝）

沙田博康邨。

機電署今日（15日）晚上表示，早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。