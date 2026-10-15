臺日電梯換48𨋢無裝耐火門門框　機電署：不排除涉欺詐將轉介警方

機電署表示，臺日電梯（香港）有限公司去年起在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換的48部升降機中，只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工。署方指，已指令臺日覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝門框組件，又指臺日涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，不排除涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。



翠屏北邨。（資料圖片/黃學潤攝）

沙田博康邨。

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，就其耐火門和門框組件，雖然有提交耐火效能測試報告，惟只根據要求安裝耐火門，卻沒有安裝相關的門框組件，並報稱完工，施工存在嚴重缺失。

署方指，升降機仍然可以安全運作，但已要求覆檢在上述屋苑的升降機和盡快安裝缺欠的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用。執修工程將於短時間內展開，並陸續於一個月內全部完成。升降機在加裝門框期間須暫停運作，會盡量安排在非繁忙時間進行，預料每部升降機的門框加裝工程能於一至兩天內完成。

署方並指，由於初步證據顯示臺日在升降機工程方面涉嫌觸犯嚴重疏忽或行為不當，機電署會根據《升降機及自動梯條例》的規定進行相關執法和規管工作。署方亦不排除事件涉及欺詐和提供虛假陳述的刑事行為，會將事件轉介警務處跟進。

機電署將於三日內完成巡查全港由臺日安裝的升降機，包括覆檢升降機耐火門及其門框部件的耐火效能測試報告，以及核查是否出現門框組件漏裝的情況。

機電署亦已開始巡查其他註冊升降機承辦商的升降機工程，暫無發現類似違規情況。為審慎起見，機電署會要求其他註冊升降機承辦商為其安裝的升降機進行相同檢查，並向署方提交檢查報告，而機電署亦會進行抽檢，相關工作將於一個月內完成。

機電工程署已展開全面檢討及審視工作，涵蓋新裝和優化升降機工程、檢查及維修保養的工作和監工制度、以及《升降機及自動梯條例》下的註冊、規管和審批制度，並且加強對所有升降機的巡查和抽驗，以提升整體升降機的工程質量，相關審視工作預計今年內完成。如發現升降機工程質量或其監工檢查制度有任何缺失，將即時跟進，並加強對升降機的巡查及審核工作。