藍田站事故｜田北辰質疑供電系統先天缺陷致電壓差是肇因　促調查

港鐵觀塘綫藍田站周二（13日）傍晚至周三（14日）早上短短15小時內，連續兩日在繁忙時段發生設備故障及冒煙事故。前九廣鐵路公司管理局主席、實政圓桌召集人田北辰質疑，港鐵供電系統「先天缺陷」、兩套供電系統引致的電壓差或是肇因，提醒政府、機電署與港鐵找專家認真研究。



實政圓桌召集人田北辰。（資料圖片/廖雁雄攝）

2026年10月13日，港鐵藍田站附近路軌旁發生火警，藍田站關閉，大批港鐵職員、消防員及警員在月台調查，當中包括消防處公路及鐵路拯救員（頭盔上有紅黃相間格子標貼）。（資料圖片／梁偉權攝）

港鐵日前就事件向乘客致歉，表示將聘請獨立專家深入調查兩宗事故是否關連，運輸及物流局亦已要求港鐵一個月交報告。

對於藍田站事故，田北辰事後先指，港鐵車站供電類型分直流電和交流電，直流電為車輛前進提供動力，交流電負責支持車站其他的電力需求，如燈光、扶手電梯、商舖營運等，

兩種類型電流最終都要接地，且在接地時電壓必須保持一致，否則有可能引起零件燒毀。田北辰指，港鐵兩種電壓在接地時都依靠一套系統保持一致，一旦系統失效有可能導致零件燒毀。

田北辰一日後再發文稱，他從不同渠道得知，「愈來愈確認呢個就係主因」，即兩套供電系統接地電壓不同。他解釋，表面睇今次波口位（道岔）擦出火花，照常理波口已經遠離車站，理應純粹是與軌道行車相關的直流電。

然而，他指原來波口位有條電動控制轉向導向架車的「脷」，其電源是由車站提供，即係行交流電，結果直流電和交流電一齊接地的時候，就出現電壓差。

田北辰認為這是可大可小，希望政府、機電署與港鐵，「真係要搵晒啲專家去認真研究一下：點解用兩個唔同嘅供電系統，去到接地嘅電壓，竟然唔係百分之百擔保相同，竟然有電壓差？」