思覺失調婦門外貼煽動字句　稱想表達對保安不滿　罪成判醫院令

六旬婦涉在住宅門外貼港英旗、「光時」揮春，及涉煽動憎恨國家及特區政府字句的紙張，被控一項「煽動罪」（WKCC4203/2026）。精神科報告指被告有思覺失調及懷疑妄想，但她否認控罪，並辯稱張貼字句只為表達對保安的不滿，無煽動意圖。



主任裁判官蘇文隆今（16日）在西九龍裁判法院裁決，指被告張貼的字句面積不小，且五顏六色，必會令其他人看到，認為她是明知而貼上，裁定她罪成，判3個月醫院令。



女被告楊秋琪（案發時 61 歲，現 62 歲，報稱退休人士），被控一項《維護國家安全條例》下的「明知而發布或展示具煽動意圖的刊物罪」。控罪指，她於 2024 年 3 月 23 日至 11 月 4 日期間，在天水圍天頌苑一單位，明知刊物具煽動意圖而發布或展示該等刊物，即在大門、客廳窗戶及單位外走廊張貼旗幟及印有或帶有陳述的物品，並公開展示該等旗幟及物品。

女被告楊秋琪在西九龍法院被判醫院令3個月。(葉志明攝)

稱想保安改善服務 但無寫改善意見

蘇官指，涉案物品的內容包括口號及旗幟，疊加效果有如表達對現時制度的不滿。被告聲稱貼出有關紙張是想保安改善服務，卻沒有寫上任何改善意見。官指信納被告確想表達對服務人員的不滿，但認為其意不止於此，故未接納其抗辯理由，認為被告知道字句有煽動意圖。

字句面積不小且五顏六色

蘇官認為，若被告無意展示，大可把它們貼在屋內，該些字句的面積不小且五顏六色，必然會有其他人看到，她明知會有人撕掉，卻仍然張貼，明顯有意圖展示，並想挑撥離間中國對香港主權的主導地位，故裁定她罪成。

求情稱還押期間無法食營養補充品

控方指，被告在1964年出生，有兩項不類同案底，學歷至中四程度，曾任保險、美容及保安，現時為家庭主婦。被告求情稱，現時與幼子同住，對未能親自照顧兒子起居感擔憂，還押期間無法進食營養補充品，加劇其關節痛的情況。