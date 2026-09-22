《立場新聞》案林紹桐上訴　指受訪者感受非煽動　官稱重點在意圖

《立場新聞》前總編輯鍾沛權、署任總編輯林紹桐及其註冊公司，被指用《立場》宣揚打擊政府言論，被裁定串謀發布煽動刊物罪成。林紹桐不服定罪提上訴，上訴庭今（22日）開庭處理（CACC 225/2024）。



上訴圍繞林擔任總編後，審批了一篇有關兩名中大舊生2021年重回校園的專訪，上訴方指受訪者的感受，雖然他的陳述存在錯誤，但感受無分對錯。法官卻質疑報道既無另一方看法，亦在明知受訪者敍述有錯的情況下，仍照樣刊登，質疑其刊登目的。



法官重申，不會評論文章的新聞價值，只會看文章是否具有煽動意圖，他們會在半年內下裁決。



上訴人林紹桐，被裁定1項串謀發布或複製煽動刊物罪成，林由大律師馬維騉、劉偉聰及柯愷欣代表，律政司由高級助理刑事檢控專員劉德偉代表。案件在首席法官潘兆初、法官彭偉昌及譚耀豪席前審理。

前署住總編林紹桐就定罪提出上訴。(資料圖片/盧翊銘攝)

高級助理刑事檢控專員劉德偉認為原審若無犯錯，上訴庭不應干擾裁決。(陳曉欣攝)

涉案文章有關一名中大舊生的訪問

原審法官郭偉健指林任總編時，審批一篇名為《【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前往護校 哀山城人文精神消逝》的專訪，該文於2021年11月刊登，受訪者指有警員看見現場火水時稱：「燒晒佢啦。」郭官認為文章忽略警方當時須要處理中大的暴動，但文章卻給人警方打壓學生的形象，認為是用了錯誤的事實攻擊警方執法，及美化暴動者，故認為屬意圖引起公衆對政府及警方的憎恨。

馬大狀指文章及發布者均無煽動意圖

馬大狀認為，文章及發布者均無煽動意圖，即使文章被裁定有煽動意圖，也不代表發布者有這意圖，不接納控方指控罪只須證明基本意圖。他指文章屬人物專訪，不似新聞報道要報道各方聲音。受訪者是中大舊生，原審法官卻以「上帝視角」審視文章。馬認為，原審聚焦不應在警方是否有權進入中大執法，受訪者視中大為家，聽到有警員的話而感到崩潰。馬承認受訪者提及部份內容有錯。

官質疑編採明知陳述不正確仍照登

法官譚耀豪質疑，編輯明知錯還照樣發布，文章刊出時，中大暴動事已發生2年，質疑《立場》受訪者說錯仍報道，並問一個錯誤的觀點，有何新聞價值。法官又稱，文章似乎把責任歸咎警方，惟不少判決已反映這與事實不符。

馬指受訪者只談及感受 感受無分對錯

馬澄清，受訪者無意指責警方，只是提到他聽到警方的話感崩潰，強調感受無分對錯。他身歷其境，在訪問中回憶印證。彭官質疑文章部分字眼用字過激，問採訪目的為何？馬同意不能刊登有煽動性的感受或評論。

控方認為立場有意挑起警方仇恨

代表控方的劉德偉就指，郭官原審時已仔細考慮文章的社會背景、發布形式和內容等，該文在警方進入中大執法後2年才發布，內容有很多與事實不符的錯誤，質疑其出版目的，又指文章不止表達受訪者感受，更建基於錯誤的陳述，認為《立場》是有意圖挑起社會對警方的仇恨。劉重申，除非原審裁斷出錯，否則上訴庭不應干預。