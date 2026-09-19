內地MeToo推手、記者黃雪琴煽動顛覆罪判囚五年　刑滿出獄

內地獨立記者、MeToo運動重要推手黃雪琴被控《煽動顛覆國家政權》被判入獄5年，王建兵被判入獄3年半，9月18日刑滿出獄。



黃雪琴自2021年9月19日起被羈押，她原定負笈英國，在出發前一天被捕。同案被告、勞工維權人士王建兵早前已獲釋。起訴書指控，二人自2020年11月起定期召集聚會，借討論社會話題，煽動對國家政權不滿。黃雪琴於2024年6月被裁定罪成，判囚5年。



黃雪琴出生於1988年，曾任職中新社、廣州《新快報》及《南都周刊》，後轉為獨立記者，被視為內地「#MeToo」運動先鋒。她曾於2019年報道香港反修例運動，同年10月被廣州警方以「尋釁滋事」罪名拘留，後改為監視居住，2020年1月獲准保釋。

6月14日，廣州中級人民法院裁定內地獨立記者黃雪琴《煽動顛覆國家政權罪》成立，判刑5年。（黃雪琴Facebook圖片）

據廣州市人民檢察院的起訴書內容報道，黃雪琴自2019年起，多次在境內外網絡社交平台發表歪曲、詆毀或攻擊政府的言論，2020年以來也曾參與非暴力運動網課培訓，甚而開課宣揚類似行動。

起訴書稱，黃雪琴被控2020年11月起，定期召集多人在職業病權益倡導者王建兵的廣州租屋處等地組織聚會，借討論社會話題之機，煽動參加人員對中國政權的不滿。黃雪琴審訊結束時曾表示，自己所做的一切不是為了煽動顛覆國家政權，「而是希望社會可以改善，國家可以變得更好。」

此前報道介紹，黃雪琴與王建兵被視為內地MeToo運動多宗案件的重要推手。黃雪琴是內地獨立記者，在2018年發起內地MeToo運動中扮演關鍵角色，鼓勵受到性騷擾的女性作出舉報；王建兵是黃雪琴的朋友，活躍於勞工運動，也是MeToo運動的支持者。兩人的支持者稱呼他們為「雪餅」。

據悉，黃雪琴曾對女記者進行了一項調查，受訪的255名女記者中，超過80%也曾遭受性騷擾。黃雪琴後來幫助一名研究生公開指控其博士生導師性騷擾，亦曾因參與並撰寫有關2019年香港「反修例」運動而被捕。