重陽節連假｜跨境人流車流料迎高峰　特別交通安排一文看清

明日（17日）起一連三日為重陽節前後假期，運輸署今日（16日）宣布，由即日起至19日假期前後，各陸路口岸人流及車流將顯著增加，預計下周一（19日）下午至傍晚將出現回港高峰。



而剛啟用的皇崗口岸將實施特別交通及公共運輸安排，透過加密公共運輸服務班次、提升轉車站設施及靈活調配資源等措施，加快疏導人流港鐵東鐵綫及高鐵亦會加開班次疏導乘客。署方又呼籲市民應提早計劃行程，並可按需要選擇合適口岸過關，不必急於使用新口岸。



2026年10月12日，新皇崗口岸正式啟用，九巴於口岸啟用首日開辦兩條新邊境路線。（資料圖片／夏家朗攝）

東鐵綫假期前後加強班次

重陽節連假料再有港人北上潮，各口岸或迎來出入境高峰。運輸署表示，已協調各營辦商加強陸路口岸的接駁服務。在假期前後，港鐵東鐵綫將因應需求加強金鐘至羅湖及落馬洲站的列車服務；廣深港高鐵香港段亦會加開往返西九龍站至福田及深圳北站的短途列車班次。

港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）在跨境人流最高峰時段，班次可加密至平均約一分鐘一班；連接各口岸的本地專營巴士B線服務，亦會提升至高於一般周末的水平。署方提醒，金巴及B線巴士在高峰期等候時間或較長，市民應遵守現場秩序。

港珠澳大橋珠海口岸。（資料圖片／潘耀昇攝）

新皇崗口岸將加密公共交通服務班次

針對新皇崗口岸，運輸署表示，已聯同相關政府部門及公共運輸服務營辦商做好部署，擬定不同交通預案，皇崗口岸亦將實施特別交通及公共運輸安排。措施包括全面加密公共運輸服務班次、提升主要轉車站疏導人流效率、靈活調校交通燈號及落實替代路線等，以確保皇崗口岸整體交通暢順。

在公共運輸安排方面，署方已督導專營巴士、專線小巴及跨境巴士營辦商增加後備車輛和人手，加強服務應對需求。在繁忙時段，專營巴士班次可加密至每兩至三分鐘一班，專線小巴及跨境巴士則可加密至每三至四分鐘一班。

皇崗口岸公共交通轉乘一覽表。（政府新聞網）

除了運輸署緊急事故交通協調中心實施24小時密切監察外，署方指會與公共運輸營辦商加派人手，實地監察皇崗口岸公共運輸交匯處、主要轉車站、主要巴士總站及往返口岸沿途客量較高站點，實時掌握人流與車流變化，靈活調配資源。

為便利市民轉乘，運輸署在新田公共運輸交匯處候車區及主要位置增設公共運輸一覽表。乘客現時可在新田公共運輸交匯處轉乘巴士直達七個港鐵站及三條港鐵路線，或轉乘三條巴士路線前往北區，亦可乘搭龍運A43P號線前往機場及港珠澳大橋香港口岸。現場同時會優化候車秩序，加快疏導效率。

新田轉車站公共交通轉乘一覽表。（政府新聞網）

此外，署方指已重新編排新田公共運輸交匯處的空間布局，安排旅遊巴士在最接近冷氣候車室的位置上落乘客，提升出行體驗。有關安排已透過旅遊業監管局及香港旅遊業議會發放予旅行社及旅客，協助預早規劃行程。

運輸署在流動應用程式「香港出行易」新增「皇崗口岸」按鈕，市民及旅客可即時查閱公交轉乘一覽表及選擇合適路線。（政府新聞網）

運輸署亦在流動應用程式「香港出行易」新增「皇崗口岸」按鈕，市民及旅客可即時查閱公交轉乘一覽表及選擇合適路線。各公共運輸營辦商亦會加強發放加密班次及轉乘優惠資訊。

深圳灣口岸。（深圳邊檢）

自連接港珠澳大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋停用後，珠海口岸及附近道路在高峰期交通極為繁忙。署方呼籲前往珠海人士盡量乘搭公共交通工具，並提醒駕駛人士在主橋行駛時，除非獲珠海當局指示，否則嚴禁佔用應急車道。

此外，深圳灣口岸亦會視乎現場交通情況實施特別交通安排，優先保障公共交通車輛進入，跨境私家車在高峰期或需較長時間輪候。運輸署緊急事故交通協調中心將維持24小時運作，密切監察各口岸交通情況。市民可透過「香港出行易」或保安局「口岸通」平台，即時掌握各口岸的最新通關及交通資訊。