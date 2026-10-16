粵艇南下｜首批內地遊艇抵港　有船東讚港山水吸引　料到市區購物

「粵艇南下」計劃今日（16日）正式首航，五艘內地遊艇中午12時左右陸續駛入位於愉景灣的大嶼山遊艇會。其中一艘遊艇、來自深圳的「百利美尚」的船東盛先生表示會在港逗留兩、三日，因在船上過夜而不會預訂酒店，但會在維港上岸購物，會到訪尖沙咀、中環南丫島等地。他直言，深圳灣的海水不及香港清澈，香港的山水對他來說有吸引力，若今次旅程愉快，日後也會經常來港。



「粵艇南下」計劃今日正式首航，五艘內地遊艇中午12時左右陸續駛入位於愉景灣的大嶼山遊艇會。（湯致遠攝）

海事處安排了兩艘歡迎船，在內地遊艇駛入愉景灣時響咹歡迎。五艘遊艇為一大四小，三艘來自深圳，另外兩艘分別來自珠海及廣州。其中一艘遊艇更掛上「粵艇南下首航」的橫幅。

「粵艇南下」計劃今日正式首航，五艘內地遊艇中午12時左右陸續駛入位於愉景灣的大嶼山遊艇會。（湯致遠攝）

「百利美尚」船東盛先生（右）期望政策實行後，兩地的船能經常互通，「自由行真的實現自由」。（湯致遠攝）

遊艇船東期望自由行真的實現自由

「百利美尚」是其中一艘今日南下的遊艇，早上8時多從深圳出發，早上11時多抵港。船東盛先生指，深港兩地很近，平時經常會駕車來港，現時「粵艇南下」更方便船東。他形容香港的山水也很漂亮，一直也很期待「粵艇南下」開通。他期望政策實行後，兩地的船能經常互通，「自由行真的實現自由」。

遊艇船長：培訓僅花一、兩天便完成

當局早前展開「粵艇南下」的內地船長對本港水域知識的培訓及考核，至今已有近300名內地船長順利通過考核。負責駕駛「百利美尚」的船長周先生則指，培訓僅花一、兩天便完成，主要關於香港泊位，考試亦十分簡易。他亦分享，以往試過駕船穿越維港，但今次是第一次能在港自由通行，通關手續亦很順利。

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陳美寶指，政府未來會委託本港培訓機構進行線上課程，以便利外國客。（湯致遠攝）

陳美寶：將推線上課程 便利外國客

政府其後舉辦歡迎儀式，運輸及物流局局長陳美寶指，有船東在港預訂酒店，將留港三、四日，體現粵艇南下帶來的高端消費力。她表示，目前有53宗已完成的粵艇南下申請。她亦指，海事處現時在內地有七個培訓中心，未來會委託本港培訓機構進行線上課程，以便利外國客。