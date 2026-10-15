粵艇南下｜即日開始接受申請　最早到港前30日可辦跨境手續

「粵艇南下」周三（10月14日）正式啟動，同日開始接受申請。廣東籍遊艇如果有意南下，船東或船長最早可於到港前30日辦理跨境手續，並於抵港前最遲30小時及離開內地水域前4小時，分別完成香港及內地的網上申報，便可以揚帆香港。



「粵艇南下」周三（10月14日）起正式接受申請，並將於周五（10月16日）舉行首航儀式。（運輸及物流局網頁）

抵港前30小時提交船員和乘客入境名單

海事處在社交平台簡述申請流程，第一步是到港前進行網上辦理，包括開設香港海事處電子業務系統（「eBS」）帳戶；於到港前30日內，按需要申請「允許在香港水域內航行」，以及預約錨位或上載泊位證明；至抵港前30小時：同步申請「自由無疫通行證」、船隻「到達前知會」，及提交船員和乘客入境名單。

第二步為離開內地水域，船東或船長在遊艇離開內地水域前4小時，須經內地「單一窗口」網上提交資料；然後於6個指定口岸辦理離境查驗，分別為：廣州南沙客運港口岸、深圳蛇口郵輪母港口岸、深圳機場碼頭口岸、珠海九洲港口岸、珠海萬山港口岸、中山港口岸盛世遊艇會碼頭。

2026年10月14日，海事處在社交平台發布「粵艇南下」正式啟動的宣傳圖片。（海事處Facebook圖片）

第三步為抵港後及離港前，遊艇抵港後24小時內：透過eBS申請船隻到港證及繳費；至離港前72小時內，亦透過eBS申請船隻出港證及繳費。至於人員出入境，須按確認電郵到指定碇泊處，或到入境事務處港口管制組辦理。

運輸及物流局局長陳美寶日前表示，海事處與廣東海事局已緊密聯繫做好準備，而自今年6月起，當局已展開內地船長對本港水域知識的培訓及考核，至今已有近300名內地船長順利通過考核。