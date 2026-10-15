粵艇南下明首航　海事處：5內地遊艇獲批來港　暫無限額設115泊位

「粵艇南下」計劃明日（16）正式首航，海事處處長王世發今日（15日）出席電台節目時透露，處方的電子業務系統早前接獲5艘內地遊艇申請於明日來港，有關申請已全數獲批，只要相關遊艇完成內地通關手續要求，即可正式駛入本港水域。



「粵艇南下」計劃於2026年10月16日正式首航。（資料圖片）

5個錨泊區 合共可提供115個泊位

「粵艇南下」計劃明日首航，王世發在港台節目《千禧年代》表示，電子業務系統早前收到5艘內地遊艇申請明日來港，有關申請已獲批准，完成內地通關手續要求便能來港。針對訪港遊艇的停泊安排，當局共劃出5個指定錨泊區。對於外界關注會否設定每日來港配額，王世發以40米長的遊艇作例子說明，指5個錨泊區合共可提供115個泊位，認為現時提供的數目已相當足夠，因此無需設立配額限制。

他又表示，海事處已設置動態監察系統，實時掌握訪港遊艇的最新動向，防止錨泊區出現過度擠擁而衍生安全隱憂。同時，遊艇本身配備的自動識別系統及無線電通話裝置，亦有助處方隨時追蹤其去向並保持緊密溝通。

海事處處長王世發。（資料圖片）

如訪港遊艇不小心進入限制區域 監察系統即時發通知

王世發補充，該動態監察系統附設電子圍欄功能，倘若訪港遊艇不小心進入限制區域，或船上的自動識別系統失效，監察系統會即時向遊艇發出通知，提示船員採取相應措施。處方的海上巡邏人員亦會隨即前往相關遊艇的位置，了解對方是否需要協助。

王世發又指，現時已有300名內地船長完成相關培訓並順利通過考試，課程重點旨在讓這批船長掌握香港水域的實際狀況，涵蓋航道分布、航速限制區等重要資訊，其中最關鍵的是了解渡輪等高速船的航線走向。

王世發強調，海事處將會加強海上巡邏力度，若發現有遊艇違法，定會嚴正執法，情節嚴重者更會作出檢控。倘若涉事遊艇在處方採取行動前已經離開本港範圍，處方會主動通知內地相關監管機構作進一步跟進。