M+神話與怪獸展10.17起舉行　百變小櫻、哥斯拉、超人等粉絲必看

M+博物館特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」將於10月17日至明年4月4日舉行，展覽橫跨十九至廿一世紀，是首個追溯藝術家運用奇幻回應其所處時代的大型專題展，設有4個主題，展品包括日本動漫《百變小櫻》畫稿、《攻殼機動隊》背景畫、日本藝術家村上隆作品，還有超人及哥斯拉展品等，成人入場門票收190元。



M+博物館特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」將於今年10月17日至明年4月4日舉行。傳媒導覽所見，也有超人及哥斯拉等作品欣賞。（方承恩攝）

藝術家運用超自然等元素反思社會現實

西九文化區公布，M+博物館特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」將於今年10月17日至明年4月4日，在M+西展廳舉行，展覽橫跨十九至廿一世紀，是首個追溯藝術家如何運用奇幻回應其所處世界與時代的大型專題展。

展覽揭示奇幻故事並非單純是逃避現實的空想，而是一種重新想像世界的創作手法，藝術家運用超自然、魔幻、推想和未來主義元素，反思社會現實，以奇幻故事來探索自身經驗，並反思當代生活中的種種處境。

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展覽分為四個主題 展品涉哥斯拉、超人及百變小櫻

展覽按時序及主題編排，展現這些傳統如何在二十一世紀持續跨越領域與地域界限，自由流動與互涉交融，四個主題分別是「人神鬼妖︰十九世紀的奇幻異境」、「亦幻亦真：超現實主義與亞洲」、「從《哥斯拉》到《攻殼機動隊》：當奇幻遇上流行文化」、「新世代神話：走向全球的亞洲奇幻」。

當中，精選展品包括日本動漫《百變小櫻》（2016–2023）畫稿、動畫鉅作《攻殼機動隊》（1995）的背景畫、日本藝術家村上隆的作品等。傳媒導覽所見，現場也擺放超人及哥斯拉等作品，供觀眾欣賞。

M+博物館特別展覽「神話與怪獸：亞洲的奇幻異境」將於今年10月17日至明年4月4日舉行。傳媒導覽所見，也有超人及哥斯拉等作品欣賞。（方承恩攝）

成人門票收190元 特惠門票100元

價格方面，持單一門票可參觀所有M+的展覽，成人門票收190元，特惠門票（即全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者、殘疾人士及其照顧者、綜援受助人）收100元，6歲或以下小童則免費入場。