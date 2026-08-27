草間彌生逝世｜重溫「圓點女王」港藝術足跡　M+展半年錄28萬人次

日媒今日（27日）報道，以色彩繽紛波點、網狀圖案及南瓜造型藝術品聞名國際的日本前衛藝術家草間彌生（くさま やよい，：Yayoi Kusama ）本月14日在東京一家醫院因多重器官衰竭離世，享年97歲。



草間彌生逾70年創作生涯中堅持前衛藝術實踐，以突破常規、獨樹一幟的藝術語言，在美國及歐洲前衛藝術界建立聲譽，並在國際藝壇佔有重要地位。草間彌生有「圓點女王」之稱，近年在香港常看到她的藝術足跡，西九M+博物館2022年11月曾舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，半年錄得超過28萬人次參觀。



草間彌生（Gettyimages）

M+曾舉辦亞洲最大規模回顧展

回顧草間彌生近年在香港的藝術足跡，西九M+博物館曾於2022年11月12日至2023年5月14日期間舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽。該展覽是草間彌生在日本以外亞洲地區舉行的最大規模回顧展，亦是M+自2021年底開幕後舉辦的首個特別展覽。

草間彌生曾在M+舉辦「草間彌生：一九四五年至今」特別展覽，為草間在日本以外的亞洲地區舉行的最大回顧展，亦是M+自2021年底開幕以來首個特別展覽。﹙M+提供﹚

展覽展出逾200件作品，涵蓋繪畫、素描、雕塑、裝置及檔案資料等不同媒材。展覽以年代及主題為脈絡，從她於第二次世界大戰尾聲創作的早期畫作，一直延伸至近年的沉浸式作品，並圍繞「無限」、「積累」、「全面連結」、「生物宇宙」、「死亡」及「生命的力量」六大主題，全面呈現草間彌生藝術生涯的不同發展階段。

展覽展示了草間彌生對萬物相互連結的追求，以及持續推動其創作的生命哲思，備受矚目並廣受好評，最終錄得超過28萬人次參觀。

草間彌生《安息之沼》﹙2014 年﹚

中環蘇富比回顧展梳理70年創作歷程

《YAYOI KUSAMA 草間彌生》大型回顧展 （蘇富比）

至本月8月中旬，中環蘇富比旗艦藝廊亦舉辦《YAYOI KUSAMA 草間彌生》大型回顧展（展期至2026年8月20日）。旗艦藝廊展出她橫跨多個年代、梳理她長達70年的創作歷程，精選由 1950 年代至 2010 年代的畫作、紙本作品及絲網版畫。展覽分為三個主題展區：「自然與培育」、「動植物」以及「城市與流行」。

觀眾透過藝廊展覽，可追隨草間彌生的藝術足跡，看到她在日本的成長階段，到移居美國後嶄露頭角的突破時期，再返回故鄉後確立全球文化偶像地位的創作歷程。

《YAYOI KUSAMA 草間彌生》大型回顧展 （蘇富比）

啟德常設戶外展出三米高《南瓜》

如果市民及粉絲希望繼續欣賞草間彌生的作品，啟德「The Twins雙子匯」1期崇光啟德店露天廣場，也展出草間彌生的高達3米的墨綠色《南瓜》雕塑。《南瓜》以鮮明的墨綠色為主調，配以草間彌生標誌性的黑色圓點，圓潤飽滿的造型散發既詼諧又莊嚴的獨特氣質，寄託藝術家對和平、療癒及生命力量的深刻思考。

這座高達3米的藝術作品突破傳統美術館的空間限制，並成為全港首件常設戶外公開展出的草間彌生作品。