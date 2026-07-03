M+「設計啊」展明日起逢周六延至晚上8時閉館　將推三個時段門票

近日在M+博物館展出的日本人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」，每逢周末及假期大排長龍。館方今日（3日）表示，明日（4日）起至8月29日每個星期六，開放時間將延長兩小時至晚上8時閉館。此外，7月10日起將推出三個時段的入場門票。



今年七一假期，日本人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」人頭湧湧。（資料圖片／夏家朗攝）

「設計啊！感受日常設計之奇妙」展覽為期六個月，至明年1月10日（周日）在M+地下大堂展廳舉行。館方公布，為方便訪客在暑假期間參觀展覽，明日（4日）起至8月29日每個星期六，開放時間將延長兩小時至晚上8時閉館.此外，由7月10日（星期五）起，將推出三個時段的入場門票：

．「上午時段票」：適用於10:00至12:00期間單次入場

．「下午時段票」：適用於12:00 至M+當日閉館時間單次入場

．「夜間時段票」：適用於星期五18:00至22:00期間單次入場



今年七一假期，日本人氣展覽「設計啊！感受日常設計之奇妙」人頭湧湧。（資料圖片／賴卓盈攝）

訪客可以單一門票參觀所有M+展覽。成人門票價格為190元正，特惠門票價格為100元。6歲或以下小童則免費入場。大小同樂套票則適合成人帶同7至11歲兒童：二人同行（一位成人及一位小童）票價為250元，三人同行（兩位成人及一位小童）的票價為400元。

館方將視乎現場情況隨時實施人流管制，由於「設計啊！感受日常設計之奇妙」展示互動裝置及沉浸式視聽室，在高峰時段，部份活動設有時間限制，輪候時間可能較長。