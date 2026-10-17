64名港醫護生赴京滬醫院交流兩周　中大生：借鑑內地看病就診效率

當局正推動香港與內地醫療融合，有機構連續3年組織香港醫護學生到內地交流學習兩星期。今年有64名香港醫護學生到北京及上海兩地醫院學習，並有54名內地學生來港交流。



中大醫學院學生劉浩宏表示，兩星期的交流經歷令其更熟悉內地醫療體制，認為兩地因社會需求不同，故制度有些差異，但香港可借鑑內地看病就診時的效率。



「仁毅醫學教育計劃」連續三年組織香港醫護學生赴內地醫院交流學習，今年共64名香港醫護學生到上海及北京交流兩星期，另有54名內地學生來本港不同醫院交流，計劃今日（17日）舉辦畢業典禮。（湯致遠攝）

「仁毅醫學教育計劃」連續三年組織香港醫護學生赴內地醫院交流學習，今年共64名香港醫護學生到上海及北京交流兩星期，另有54名內地學生來本港不同醫院交流，有關計劃於今日（17日）舉行結業禮。

醫衞界立法會議員、計劃主席林哲玄表示，今年報名人數踴躍，各大院校都推介不少優秀學生。他認為，計劃可幫助香港學生了解各地醫療體系，認識當地醫療人才，擴闊視野。

醫衛界立法會議員、計劃主席林哲玄表示，今年報名人數踴躍，各大院校都推介不少優秀學生。（湯致遠攝）

今屆學生代表、中大醫學院學生劉浩宏表示，香港及內地醫療體系差異大，兩地醫護人才是合作者亦是競爭者，令其迫切想知道內地醫療體系的詳情。

他經計劃前往上海交通大學醫學院附屬第六人民醫院實習，需要看診及入手術室等。其間，他發現內地同學較早期便接受高密度的臨床訓練，同時更需兼顧科研任務，認為香港醫學生在該方面亦需努力。

今屆學生代表、中大醫學院學生劉浩宏。（湯致遠攝）

他又指出，兩地醫療差異在於運作及習慣，舉例說香港習慣用英文醫療名詞，但內地則用中文，初始會感到不習慣，但內地醫生會向他們清楚解釋相關術語。

他又說內地醫院效率非常高，例如抽血後可即日收到報告，認為香港可借鑑內地效率，幫助更多病人。不過，他指出兩地社會需求不同，醫療制度亦會有分別，「制度無絕對優劣，而是各施其長」，希望未來可藉着今次計劃經驗為社會作出貢獻。

「仁毅醫學教育計劃」連續三年組織香港醫護學生赴內地醫院交流學習，今年共64名香港醫護學生到上海及北京交流兩星期，另有54名內地學生來本港不同醫院交流，計劃今日（17日）舉辦畢業典禮。（湯致遠攝）