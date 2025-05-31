高拔陞稱醫護流失率降　推措施留本地人手　引入內地醫護佔比少

醫護人手不足的問題備受關注，本港陸續引入非本地培訓醫護。醫管局行政總裁高拔陞今日（31日）表示，醫護人員流失率大幅下降，公立醫院醫生流失率降至約5%；護士流失率亦由過往超過9%，降至現時約7%。他強調引入的內地醫護人手只佔很少，最重要是減少本地醫護流失。



醫管局行政總裁高拔陞。（歐嘉樂攝）

醫管局研究薪酬架構改革，擬引入「優勞多得」概念，以醫護人員的表現評定薪酬架構。醫管局行政總裁高拔陞接受電台訪問說，除了金錢鼓勵，給予榮譽和資源同樣重要，又透露擬參考內地設「領頭人」、「十大學者」的做法。

他又指，改革非只涉及薪金調整，而是想給予員工多些彈性發展，例如在聘用方面，容許員工同一時間在大學任教及從事科研教學工作。

他表示，早前舉行醫管局研討大會，參與的內地和海外專家都較以往多，他們對本港的醫療發展均表示讚賞，特別是本港首間胸痛中心的運作模式，令與會者「大開眼界」。他認為研討大會能夠發揮到香港作為國際城市的角色。