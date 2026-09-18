施政報告｜盧寵茂否認內地護士影響本地招聘：沒機制聘所有畢業生

特首李家超昨日（17日）出席電台聯播節目，有聽眾指本地護士畢業生入職醫管局難，疑遭內地護士搶飯碗。醫衞局局長盧寵茂今日（18日）表示，相關說法不正確，「醫管局請人一定是本地人優先」。他又說，護士畢業生就業多元化，可以到保險公司、藥廠等工作，醫管局並非畢業生唯一僱主，「醫管局沒有機制聘請所有畢業生」。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片 / 湯致遠攝）

護士一直被視為鐵飯碗工作之一，惟不少人指近年護士畢業生陷入「揾工難」困境。有市民昨日（17日）於電台節目中表示，自己與女兒同屬精神科護士，女兒畢業後失業，質疑醫管局未有吸納足夠本地畢業生，但聘請內地護士。

盧寵茂：醫管局請人以本地優先 精神科護士沒非本地培訓

盧寵茂今日（18日）表示，相關說法不正確，醫管局請人標準為「本地人優先」，只在有剩餘職位或短期交流時，才用特別註冊或有限度註冊招聘非本地護士，並引述數據稱現時公營體系中，非本地培訓護士僅佔0.6%。他又提到，醫管局所有精神科護士中，沒有非本地培訓護士。

現時每年護士學額約5,000個，醫管局2025至26財政年度則取錄3,111名護士。對於護士畢業生出現就業難現象，盧寵茂表示護士畢業生就業多元化，並非一定要選擇公營醫療，有些畢業生會選擇其他行業，例如擇保險公司及藥廠等，甚至有人投考公務員，認為當局並非畢業生唯一僱主，「醫管局沒有機制聘請所有畢業生」。

他又提到，有一部分護士畢業生自己選擇不加入公營醫療體系，「其實我們很希望有更多護士可以投入公營醫療系統，特別在前線及在病房中照顧我們的病人」。