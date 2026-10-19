花墟×旺角大球場票尾優惠今啟動　羅淑佩行街購粉色桔梗兼飲茶

市區重建局聯同中國香港足球總會以及青途發展社區發展協會於今日（19日）推出 「花墟 x 旺角大球場票尾優惠」活動，由即日起至今年12月31日，市民只需憑旺角大球場5場指定的香港超級足球聯賽門票票尾，即可於花墟34間合作商戶享有購物及餐飲優惠，折扣低至75折。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩今亦試用票尾優惠於花墟購物，先後在一間花店和咖啡館買了幾紮花和飲了一杯茶。有參加商戶冀活動能帶動花墟晚上的人流，期望能提高生意額一至兩成。



「花墟 x 旺角大球場票尾優惠」活動今啟動，市民憑指定港超門票票尾可於花墟34間商戶享優惠。（張智浩攝）

憑港超票尾可享花墟34商戶優惠 折扣低至75折

市建局又聯同足總等推出 「花墟 x 旺角大球場票尾優惠」活動，即日起至今年12月31日，市民只需憑旺角大球場5場指定的香港超級足球聯賽門票票尾，即可於花墟34間合作商戶享有購物及餐飲優惠，折扣低至75折。

票尾優惠指定旺角大球場港超聯賽事：

10月19日 理文對傑志

11月7日 理文對冠忠南區

11月20日 理文對高力北區

12月13日 東方對傑志

12月19日 東方對理文



完整商戶名單可參閱：https://www.ura.org.hk/tc/flowermarket-offers



羅淑佩試花墟票尾優惠買粉紅桔梗

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今亦試用票尾優惠於花墟購物，先是於一間花店以9折優惠購買了幾紮花，包括一紮粉紅色桔梗，笑稱：「我都係鍾意粉紅色」。再於一間咖啡館使用了10元優惠券後，以35元點了一杯茶。

花店老闆陳先生希望活動能提高生意額一至兩成。（張智浩攝）

商戶：盼活動帶旺花墟人流兼增兩成生意

參與活動的花店老闆陳先生指，使用球賽票尾於該店購物可享9折優惠。他又指，近年因北上和網購等原因令生意受打擊，希望能透過活動提高生意額一至兩成，又考慮會在球賽日延長營業時間。

咖啡館老闆蔡小姐希望活動能夠帶旺花墟平日的人流並增加生意額。（張智浩攝）

咖啡館老闆蔡小姐則指，使用球賽票尾可於該店消費時享10元折扣等優惠。她希望活動能夠帶旺花墟平日的人流，從而增加生意額，又期望局方將來推出更多同類型活動。