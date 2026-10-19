重陽連假・持續更新｜港珠澳大橋回港非常繁忙　新皇崗入境人流增

重陽節三日連假今日（19日）結束。過去三日（16至18日），本港一共錄得169萬人次港人出境，入境處預料今午起為返港高峰。至今午4時半，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，及後龍尾更延至南屏華發商都，輪候時間約3至4小時。新皇崗口岸自下午約5時也開始有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升。



2026年10月18日，《香港01》記者下午1時許經皇崗口岸北上，落巴士步入交通交匯處所在的L2層，遇到「沙甸魚式」逼爆，輪候約30分鐘才到達L5層離境大堂。（歐陽德浩攝）

【17:00】入境處：新皇崗口岸入境大堂人流開始上升 整體通關仍暢順有序

入境處表示，隨住重陽節假期將到尾聲，旅客開始南下返港，新皇崗口岸現時有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升，️整體過關情況仍然暢順有序。

落馬洲管制科副指揮官容嘉蔚在入境處社交專頁片段說，其他陸路口岸通關情況亦大致暢順，預計傍晚開始將是旅客入境香港高峰期，各陸路口岸將逐漸繁忙，入境處正密切留意各管制站最新情況，因應客流調配人手，加快疏導人潮，呼籲旅客盡早計劃行程，選定合適管制站，盡量錯峰出行，旅客出行前亦可透過保安局口岸通平台，了解最新資訊。

容嘉蔚又指，口岸排隊時間可能較長，呼籲旅客耐心等候，配合現場入境處及警方人員指示。

今午約5時，落馬洲管制科副指揮官容嘉蔚在入境處社交專頁片段說，新皇崗口岸現時有較多香港居民回港，入境大堂人流開始上升，️整體過關情況仍然暢順有序。（入境處社交專頁截圖）

港珠澳大橋回港非常繁忙

【16:50】入境處表示，珠海拱北隧道往港珠澳大橋方向非常擠塞，龍尾目前在南屏華發商都，輪候時間約3至4小時，呼籲駕駛者錯峰出行及留意現場人員指示。

【16:30】運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙，建議計劃駕駛私家車經大橋返港的市民妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候時保持忍讓。

據港珠澳大橋珠海口岸網站，小客車出境港澳通道現時處於「極度高峰」，排隊超過500米，候檢時長達40分鐘。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。

運輸署表示，港珠澳大橋珠海口岸（往香港方向）的車輛通關廣場現時非常繁忙。