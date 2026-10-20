研究指涉兒童性罪行平均判刑偏低　最低判4.61年　促設判刑委員會

關注兒童權益的慈善機構「TALK Hong Kong」今日（20日）發表委託港大進行的研究報告《香港兒童性侵犯罪行判刑（1990-2025）：司法理據之實證分析及加強保護兒童之建議》，指出這35年間，涉及兒童的6項插入式性罪行，平均判刑普遍極低，僅介乎4.61年至9.82年之間；倘回顧過去50年，更僅有兩宗極端個案被判處終身監禁，建議政府成立判刑委員會（Sentencing Council），發布具約束力的量刑指南。

機構另宣布推出香港首個匿名網上自助平台「Stop It Now HK」，系統會在用戶搜尋兒童性虐待相關素材時，自動彈出攔截警示，例如「你正在傷害兒童，你想停止嗎？」的攔截警示，用戶點擊訊息後，將被引導至平台頁面，並可經平台尋求協助。



TALK Hong Kong今（20日）發表委託港大進行的研究報告《香港兒童性侵犯罪行判刑（1990-2025）：司法理據之實證分析及加強保護兒童之建議》。（董素琛攝）

關注兒童權益的慈善機構「TALK Hong Kong」早前曾發布一研究，指出高達96%的侵犯兒童性罪行未有向當局呈報。機構創辦人兼董事會主席Taura Edgar表示，兒童往往無法理解其遭遇、面對揭露事件的恐懼等，以致他們不願舉報案件。她指出，當時研究主要透過研究文獻（literature review）的方式來完成，在港進行大型調查的費用十分昂貴，認為實際未舉報的案件比例或更高。

涉及兒童的6項插入式性罪行 過去35年間平均判刑4.61年至9.82年

機構今日發表另一份研究，檢視共401份法庭判刑，分析《刑事罪行條例》（第200章）下法定最高刑罰為終身監禁且受害人為兒童的6項插入式性罪行，包括男子亂倫、強姦、未經同意的雞姦、與16歲以下男子發生或由其進行的同性雞姦、與21歲以下女子雞姦、與13歲以下女子性交。

結果發現，在過去35年間，該6項罪行的平均判刑介乎於4.61年至9.82年之間；倘回顧過去50年，更僅有兩宗極端個案被判處終身監禁。

香港大學法律學院副教授紀佩雅。（董素琛攝）

港大學者指平均判刑偏低 促設判刑委員會訂量刑指南

香港大學法律學院副教授紀佩雅認為，相關案件的平均判刑偏低，雖然法官在每份判詞中提及不同量刑理由，但這些因素如何轉化為最終判刑仍，缺乏具透明度的框架。

紀佩雅建議，政府成立判刑委員會，發布具約束力的量刑指南，法官判刑若偏離指引標準，需在判詞中詳細說明理由，以提高透明度與公眾信心。她認為，無論司法制度再完善，也不能預防傷害發生。

在過去35年間，6項罪行的平均判刑介乎於4.61年至9.82年之間。（董素琛攝）

TALK Hong Kong創辦人兼董事會主席Taura Edgar。（董素琛攝）

在港推首個自助平台 讓對兒童有不當想法人士尋求協助

機構同時宣布，正式推出香港首個匿名網上自助平台「Stop It Now HK」，針對兒童產生不當想法、擔心自己傷害兒童，或在網路上搜尋不當內容的人士，作出預防及介入。Taura Edgar解釋，系統會在香港IP用戶搜尋兒童性虐待相關素材時，自動彈出攔截警示，如「你正在傷害兒童，你想停止嗎？」用戶點擊訊息後，將被引導至平台的頁面。

Taura Edgar指，在英國也有Stop It Now平台，由機構「Lucy Faithfull Foundation」負責營運，每年約有50萬次網站瀏覽，當中一部份人的IP來自香港，代表香港正有一部份人主動或被動尋求這類協助。