去年700兒童性侵案　男童手機傳「閱後即焚」裸照遭截圖要脅性交

本港去年發生1,394宗虐待兒童案件及兒童網上性誘識案件，按年升超過一成，其中性侵案錄得696宗。警方留意到，兒童對手機通訊軟件「閱後即焚」功能有誤會，以為相片不會流出，曾有男童用此功能拍裸照予男網友後遭截圖要脅性交，需由家人報警。



警方又指，去年網上裸聊勒索的案件有443宗，援交騙案亦有456宗。年紀最小的11歲受害女童在交友平台認識男網友後，遭強逼入公廁，並強行脫去衣服拍裸照，最終女童報警，一名男網友落網。



警方公佈2023年度虐待兒童案件及兒童網上性誘識共1,394宗，按年升超過一成。（郭梓謙攝）

高級督察：「閱後即焚」如無着衫但門窗打開晒一樣赤裸

現時不少手機通訊軟件都有「閱後即焚」功能，警方過去曾接報，有男童以「閱後即焚」功能拍下裸照予男網友，遭對方截圖並要脅進行性行為，最後男童向家人求助並報警，警方將男網友拘捕。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明表示，「閱後即焚」功能令小朋友易有錯覺，誤以為以這功能發表色情文字或相片就不會流出，但實際上，閱覽時騙徒仍然可以截圖或屏幕錄影方式「留底」，從而再要脅受害人，她形容情況如同「無着衫但門窗打開晒一樣赤裸」。

家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明舉例指，一名男童曾以「閱後即焚」功能，拍下裸照予男網友，但遭對方截圖並要脅進行性交。（郭梓謙攝）

2023年侵害兒童性罪行關係分類關係分類：

‧網友 45宗

‧男女朋友 168宗

‧陌生人 163宗

‧其他認識的人(包括同學、朋友、家庭成員、鄰居等) 320宗

總數 696宗



新一代有不同渠道上網 宜從小灌輸防範意識

陳幸明指，這代小朋友甫出生就接觸不同電子產品，故保護網要做得更全面，希望從小灌輸他們對這類色情陷阱的防範意識，而現時只要程式具有聊天功能，基本上都有機會遇上不法之徒，也容易與網友迅速建立親蜜關係，建議家長或可安裝監察系統為子女把關。

警察臨床心理學家馮浩堅表示，警方現時正着手一項問卷調查，暫時收到超過100份，5%指已因網絡、甚至現實上直接受到性侵。（郭梓謙攝）

警方匿名問卷訪問100青少年 5%稱受到性侵

警察臨床心理學家馮浩堅表示，一些受害人或會擔心犯錯、會受責難而拒絕與父母傾訴，即使有事發生亦難以啟齒。他建議父母應持開放態度，透過日常相處，讓子女了解父母可作為最後一道防線支持自己，而非單純指罵、怪責，讓子女放下心防願意剖白。

他表示，警方現時正着手一項問卷調查，以不記名、自願形式，收集中一至中四學生的回應，了解他們受到性誘識甚至侵犯的情況。而問卷暫時收到超過100份，當中有一成人表示生活上有被性誘識的情況，5%則指已因網絡、甚至現實上直接受到性侵。

惟馮浩堅提到，問卷採匿名方式下，難以跟進個案，但已在相關學校進行講座，教導學生可與信任的人傾訴、相處；而問卷本身則期望收集到300名學生反映，並期望在今年第3季前完成分析結果。