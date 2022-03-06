報告指內地去年網絡兒童性侵加重　男童佔受害者比重升至近2成

中國少年兒童文化藝術基金會女童保護基金、北京眾一公益基金會日前共同發布《2021年性侵兒童案例統計及兒童防性侵教育調查報告》。

這是女童保護基金連續第九年發布相關報告。報告指出，2021年曝光性侵兒童案例223宗，受害兒童逾569人。其中，教師作案比例居高，生活學習接觸人員作案比例大幅上升；網絡性侵加重，男童受害比例明顯上升，當事人住所與校園仍是兒童性侵高發地。



報告指，在受害兒童的男女比例上，從案例數量來看，223宗案例中，受害人為女童的203宗，佔比91.0%；受害人為男童的17宗，佔比7.6%;而同時有男童女童遭受侵害的有3宗，佔比1.3%。受害人數量上看，569名受害兒童中，女童462人，佔比81.2%；男童107人，佔比18.8%，與過往幾年數據相對比，男童遭遇侵害的比例明顯呈上升趨勢。

男童佔性侵受害者比重升至近2成。（資料圖片／非當事人）

案例中表明人際關係的有198宗，其中熟人作案160宗，佔比80.8%；陌生人作案38宗，佔比19.2%。160宗熟人作案的案例中，教師、教職工（含培訓老師）作案44宗，佔比27.5%；親人親屬作案28宗，佔比17.5%；網友作案20宗，佔比12.5%；鄰居朋友（含同村人）作案15宗，佔比9.4%；其他生活學習接觸人員作案33宗，佔比33.1%。其中，教師、教職工（含培訓老師）作案曝光量同往年一樣保持較高比例。

此外，其他生活學習接觸人員作案比例較往年大幅上升（2020年為14.29%），其他生活學習接觸人員包括保安、幼兒園領導的親戚、快遞員、外賣人員等。

在報告中關於預防性侵教育現狀的調查中顯示，超過9成的受訪者認為有必要對未成年兒童進行性教育、防性侵教育，其中72.7%的人認為非常有必要，25.7%的人認為有必要。對於是否需要將對未成年兒童的性教育、防性侵教育納入常態化教學，56.0%的人認為非常有必要；40.1%的人表示有必要。

對於開展與實施防性侵教育與性教育的最佳主體，根據受訪者選擇的排序後綜合排名得分顯示，更多的人認為學校和父母應該承擔起防性侵教育與性教育的責任。