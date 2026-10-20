內地20歲男子報讀本地高級文憑　提交假學院學歷　認罪判囚2個月

入境處今日（20日）公布，一名20歲來港就讀的內地男子，向一間本地專上學院提交虛假的海外學院學歷證明，以報讀本地高級文憑課程，並向入境處申報該虛假學歷。經調查發現，該海外學院事實上並不存在，其後該名內地男子被控一項以欺騙手段取得服務罪，他早前承認控罪，今日（20日）在觀塘裁判法院被判監禁兩個月。



入境處公布，一名20歲來港就讀的內地男子被控一項以欺騙手段取得服務。（資料圖片）

被告透過中介安排取得虛假學歷證明

入境處公布，2024年11月與警務處就一宗懷疑虛假學歷的案件，展開聯合調查。調查顯示，被告涉嫌向一間本地專上學院提交虛假的海外學院學歷證明，以報讀該校的高級文憑課程，其後被告在獲得本地專上學院取錄後，於來港就讀的進入許可申請中，同樣向入境處申報該虛假學歷，更聲明曾在該海外學院修讀為期3年的文憑課程。

入境處續指，被告在警誡下辯稱，透過中介安排，在該海外學院的內地分校遙距修畢一個為期兩個月的課程，並取得涉案的虛假學歷證明，其後利用該學歷報讀本地的高級文憑課程，惟入境處的跟進調查發現該海外學院事實上並不存在。

最後被告被控一項以欺騙手段取得服務罪，他早前承認控罪，今日（20日）在觀塘裁判法院被判監禁兩個月。

被告10月20日於觀塘裁判法院被判監禁兩個月。（黃寶瑩攝）

入境處︰切勿誤信透過任何非法途徑或假資料來港讀書

入境處發言人表示，根據現行法例，任何人士向入境處人員作出或安排作出虛假陳述，即屬違法，違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及監禁14年，協助及教唆者同罪。根據《盜竊罪條例》，任何人以欺騙手段而不誠實地取得另一人的服務，即屬犯罪，一經定罪，最高可被判監禁10年。

入境處提醒，申請人切勿以身試法，誤信可透過任何非法途徑或虛假資料，獲取批准來港就讀或居留，任何人士以非法手段取得來港就讀許可或居留身份，將會被依法取消來港就讀或居留資格及面對相關刑責，而涉案人士亦會被遣返原居地。