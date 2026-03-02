內地男涉用假學歷案押後　稱甩4牙要離港修補　准保釋但不准離港

內地男涉用虛報有泰國皇太后大學碩士學位申請來港，被控使用虛假文書罪，案件今（2日）第四度在沙田裁判法院提訊，控方要求再押後，辯方反對，指案件除已3度被要求押後，被告的妻子有情緒病，被告又甩了4隻牙，需要離港修補。此外，被告不准離港，需住日租8百至1千元酒店，案再押後需支付住宿費達「十幾廿萬」，署理主任裁判官鄭紀航回應說：「呢啲都係豐儉由人架啫。」並按控方申請，把案押後至4月13日再訊，被告繼續准保釋但不准離港。



被告韓勝男（37歲，持雙程證），被控1項「使用虛假文書」罪，指他於2024年9月14日，在港明知一張看似是泰國皇太后大學的畢業證書屬虛假，而使用該文書，意圖誘使入境事務處處長及其人員接受。

被告韓勝男在沙田法院應訊。（資料圖片)

控方要求押後以取律政司意見

控方指，上次押後期間已作進一步調查，包括被告在澳門的僱傭紀錄，及錄取簽證申請有關的證人供詞，望再押後案件至4月13日，以索取律政司意見。

辯方指再押後對被告不公

辯方反對再押後，指控方已三度申請押後，被告是家中唯一的經濟支柱，月入2至3萬。其子因患有ADHD（注意力不足過動症）被同學欺凌，妻子亦患有抑鬱症，他們每次來港探望被告，都要被入境處問話一小時。另外，被告至今已有4隻牙齒脫落，需要回內地修補，再押後會對被告造成不公。

續留港要再花十幾二十萬

辯方認為，上次裁判官已提醒是最後一次押後，反對控方的申請。惟鄭官認為，聯繫泰國的大學艱難，亦需要時間。辯方強調，被告留港應訊要租住日租8百至1千元的酒店，再押後一個月，或要再花「十幾二十萬」。鄭官回應說：「咁呢啲豐儉由人架啫。」

官提議被告或可向控方提供論文

鄭官稱，被告聲稱在2021年取得有關大學的碩士學位，雖然審訊時的舉證責任在於控方，被告沒有舉證責任，但若被告想盡快離港，可以提供所寫的論文等資料，以消除控方的疑慮，並說：「咪可以快啲甩身囉！」

案件編號：STCC900029/2025