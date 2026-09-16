知中介用假學歷代申科大　內地女已付學費決繼續讀　囚2月失學位

科技大學早前揭發有內地女碩士畢業生，疑報讀課程時，訛稱在美國奧斯汀大學畢業，該女子去年入境時被捕。她早前承認以欺騙手段取得服務罪(KTCC 517/2026)，案件今(16日)在觀塘法院判刑。



被告被捕後透露，她曾支付中介50萬人民幣以報讀課程，她獲取錄後才發現中介用了假學歷，她有向中介查詢，獲告知其真實學歷無法報讀該課程。但她當時已辭職並已支付學費等費用，覺已作出犧牲，故接受取錄並讀畢課程。事件揭發後，科大已撤銷其學位。署理主任裁判官李志豪判刑時亦斥被告自私，指其所失屬咎由自取，判她入獄2個月。



女被告王宇陽，33歲，早前承認一項以欺騙手段取得服務罪；她原另被控一項為取得入境證而安排作出虛假陳述罪，已獲撤回。

女被告王宇陽在觀塘法院認罪被判囚2個月。(黃寶瑩攝)

申請時報稱有奧斯汀大學的學位

案情指，科大於2021年10月15日收到被告報讀該校的環球中國研究碩士課程，被告聲稱有美國德克薩斯州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)的文學士學位，並附上學位證書及成績單等。

被告獲頒學位後被揭虛報學歷

科大相信資料真確，2021年11月取錄被告。被告在2022年2月開學至同年12月完成課程，她在2023年1月獲頒碩士學位。惟科大其後對被告學歷有懷疑，向奧斯汀大學求證後，發現被告從無在該校就讀。

知資料不符 但已付學費決繼續入學

科大有就假學歷一事向被告查問，被告回覆稱她是透過中介報讀科大的課程，她稱在處理入學登記時，才發現科大保留的學歷資料與她的文件不符，惟她當時已辭職，並已支付學費和租金，故繼續入學。科大其後撤銷被告的碩士學位並報警；美國駐香港及澳門總領事館均表示被告從未申請任何美國學生簽證。

中介指其真實學歷無法報讀該課程

被告去年11月9日入境時被捕，她警誡下承認從未入讀奧斯汀大學，但曾支付內地中介50萬元人民幣，以代申請科大的碩士課程。她發現中介疑曾用假資料後有作查詢，中介指她的真實學歷無法報讀該課程。被告稱她覺得已犧牲了許多，儘管知道學歷虛假仍繼續修讀課程。

官斥被告行為衝擊制度公平性

裁判官李志豪被告行為損害大學辛勤建立之國際地位聲譽，即便課程無配額，亦嚴重衝擊制度公平性，認為她的個人損失屬咎由自取，拒判社會服務令，判她入獄兩個月。