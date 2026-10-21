法國示威．黃色外遊警示｜縱橫遊：料下月中決定聖誕團是否成行

法國近期多地出現示威及衝突，港府因應對法國發出黃色外遊警示，呼籲計劃前赴或已在當地的港人留意局勢，避免前赴示威區域。

旅行社縱橫遊常務董事袁振寧今日（21日）在電台訪問時表示，因應當地最新局勢及安全考量，已即時決定取消未來一星期出發往法國的兩個旅行團，受影響團友約20多人，旅行社正安排退款或協助轉團。

袁振寧稱，12月聖誕及新年假期將迎來出遊高峰，旅行社一般會在出發前約一個月根據當地情況及航空公司條款，對聖誕假期出發的旅行團作出最後決定。



2026年10月17日，法國巴黎，一名法國警員嘗試撲滅正在燃燒的單車。當時，由「黃背心」運動發起的全國性抗議活動正在進行，旨在反對高昂的生活成本和不斷上漲的燃料價格。（Reuters）

縱橫遊取消兩涉及法國行程旅行團是基於較保守及審慎做法

袁振寧在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，旗下兩個原定未來一周出發旅行團已取消，行程均包含在巴黎市內住宿兩晚。由於巴黎當地局勢發展難以預測，部份區域出現道路阻塞及交通癱瘓，考慮到旅客安全及行程順暢度，旅行社決定採取較保守及審慎的做法，即時暫停相關行程。

他透露，受影響團友約20多人，正陸續通知。由於不少市民透過新聞畫面看到當地出現火光及警民衝突，對當地情況感到擔憂，因此團友普遍對取消行程的決定表示理解與歡迎。至於退款及善後安排，旅行社正與航空公司及當地酒店協商，希望爭取保留訂單或將費用順延至日後使用，並會按實際情況盡快安排退款或協助團友轉往其他目的地。

被問到現時政府僅對法國發出「黃色外遊警示」，取消行程會否面臨較高成本，袁振寧解釋指，在黃色警示下，航空公司及酒店未必會即時全面退款，需要旅行社逐一協商。不過他補充指，業界與航空公司及酒店已有共識，若警示級別提升至「紅色」，一般可直接安排取消及退款，處理上會較為簡單。

縱橫遊常務董事袁振寧。（資料圖片／鄭子峰攝）

袁振寧：最大隱憂是巴黎當地交通網絡及機場運作

袁振寧又指，目前最大的隱憂不在於景點本身，而是在於巴黎當地的交通網絡及巴黎機場的運作。由於行程多以巴黎為樞紐，若當地道路遭封堵導致無法前往機場，團友可能面臨滯留風險。因此，即便行程可嘗試改道前往法國南部或鄰近國家如德國、瑞士等，但由於大部分歐洲團均以法國為核心，臨時大改行程仍有相當難度。

袁振寧又指正密切留意當地局勢發展，並與當地導遊及合作夥伴保持緊密聯繫。他指，目前並非歐洲旅遊的最旺季節，但緊接下來的12月份聖誕及新年假期將迎來出遊高峰，旅行社一般會在出發前約一個月根據當地情況及航空公司條款，對聖誕假期出發的旅行團作出最後決定。