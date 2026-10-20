法國示威｜港府發黃色外遊警示　籲留意局勢、如非必要免赴示威區

法國近期爆發大規模示威，抗議生活成本高漲及教育資源不足，示威活動近日更演變成嚴重暴動，並延燒至剛過去周末。暴徒在巴黎、馬賽及波爾多等城市縱火、設置路障，甚至闖入市政廳、洗劫商店。

港府今日（20日）公布鑑於法國最新示威活動情況，對法國發出黃色外遊警示。發言人表示，由於法國多地示威活動持續，造成暴力衝突及破壞，港府呼籲計劃前赴或已在法國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，並留意當地就最新情況的公布，避開人群聚集的地方，如非必要，應避免前赴示威區域。



法國Dior慘遭蒙面人惡意搶掠，現場狼狽不堪。（Reuters）

法國示威：法國最大工會之一「總工會」（CGT）支持示威，要求降低物價、提高養老金及加薪。圖為2026年10月18日，法國巴黎示威演變成衝突、暴亂的情景。（Reuters）

港府表示，保安局會繼續密切留意法國的局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁（www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。

港府指，在外港人如需協助，可致電入境事務處（入境處）「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：（852）1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助，或與中國駐當地使領館聯絡。

港府又提醒，市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」（www.gov.hk/roti）登記外遊行程及聯絡方法，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。