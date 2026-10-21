法國示威｜縱橫遊取消下周出發西歐團　東瀛遊10人團需由警車開路

法國近期爆發大規模示威，抗議生活成本高漲及教育資源不足，示威活動近日更演變成嚴重暴動，並延燒至剛過去周末，暴徒在巴黎、馬賽及波爾多等城市縱火、設置路障，甚至闖入市政廳、洗劫商店。特區政府周二（20日）公布，鑑於法國最新示威活動情況，對法國發出黃色外遊警示。

縱橫遊表示，取消下周出發往西歐旅行團，涉及兩團共計30人，稍後再決定會否取消11月出發的旅行團。東瀛遊指，其10人旅行團上周六（17日）在巴黎乘車往百貨公司期間遇到示威，最後由警車開路離開該區。



法國示威：法國最大工會之一「總工會」（CGT）支持示威，要求降低物價、提高養老金及加薪。圖為2026年10月18日，法國巴黎示威演變成衝突、暴亂的情景。（Reuters）

永安旅遊表示現時有一個旅行團在巴黎，共21人未受影響。（資料圖片／歐陽德浩攝）

法國近期爆發大規模示威，特區政府周二（20日）公布發出黃色外遊警示，保安局會繼續密切留意法國的局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁，發布當地最新情況。

永安旅遊︰目前一團在巴黎 共21人未受影響

永安旅遊表示，現時有一個旅行團在巴黎，共21人未受影響，將會密切留意最新消息，保障團友安全，至於尚未出發的團隊，暫時維持如常，視乎情況決定是否作進一步安排。

縱橫遊暫時取消下周出發往西歐旅行團。

縱橫遊︰取消兩個西歐團涉及30人 原定下周出發

縱橫遊表示，取消下周出發往西歐旅行團，行程包括法國，涉及兩團共計30人；至於11月1日後出發到當地的旅行團，稍後再決定會否取消。

法國示威：這些示威的高中生抗議上課時間長、教師缺勤、課室殘舊及大學收生制度不透明。圖為2026年10月18日，法國巴黎示威演變成衝突、暴亂的情景。（Reuters）

東瀛遊︰上周六旅行團遇示威 最後由警車開路離開

東瀛遊表示，其10人旅行團上周六（17日）乘車到達巴黎一間大型百貨公司時，受到示威影響，全部人沒有下車，由警車開路離開該區，而示威暫時沒有影響旅客安全。