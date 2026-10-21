樂天經典結業｜新加坡過江龍全線告別香港　奧海城店曾推68折

近年本港餐飲業版圖持續調整，再有連鎖品牌退場。新加坡樂天餐飲集團旗下的中菜品牌「樂天經典」，繼早前將軍澳康城分店結業後，位於奧海城二期的最後一間分店近日亦已結束營業，標誌著該品牌正式全線撤出香港。



樂天經典將軍澳康城分店。（樂天集團Facebook）

根據網上資料，奧海城分店曾於7月6日推出晚市熱炒68折優惠，並以「每一道熟悉的味道，都盛載住同大家相聚的回憶」為題，答謝食客多年支持，讓顧客重溫招牌南洋風味與經典中菜。隨著該項回饋優惠告一段落，該分店亦正式拉閘，為品牌在港的業務歷程畫上句號。

樂天經典奧海城分店。（Openrice圖片）

該分店原址位於奧海城二期 UG09 舖位。根據奧海城商場最新官方資訊，該舖位將由美心集團引進、主打一人火鍋的日本東京連鎖品牌「LE-TA-SU 一人一鍋」接手進駐。

根據樂天餐飲集團的官方網站，集團於2009年創立「樂天經典」品牌，同年已有3間分店，2011至2016年間，集團旗下多個品牌陸續進軍香港、中國、日本、台灣等國際及亞洲市場，而「樂天經典」在今年下半年在港業務全線結業。

樂天經典將軍澳康城分店。（樂天集團Facebook）

雖然「樂天經典」已告別香港，但集團在港仍維持其他餐飲業務，目前在香港仍有經營小籠包、拉麵、南北點心等的「樂天皇朝」，包括以八色小籠包聞名的「樂天皇朝」，分店設於啟德 AIRSIDE、銅鑼灣利舞臺、將軍澳中心、沙田新城市廣場、東涌東薈城、旺角雅蘭中心及青衣城等。集團亦有營運火鍋店，分別位於銅鑼灣利舞臺的「美人漁」及旺角家樂坊的「美滋鍋」。