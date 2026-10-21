五園口腔72歲男工　認無牙科專業資格下為顧客作檢查　判社服令

位於北角的「五園口腔」，其一名72歲職員，涉無註冊牙醫身份下，為兩名顧客作口腔掃描及檢查，並建議顧客到深圳分店進行牙齒美白等療程。該職員早前承認無未經註冊下以牙醫身份執業，案件(ESCC 2325/2026)今(21日)在東區法院判刑。裁判官林子康指，被告開宗明義向顧客作檢查，其所面對控罪嚴重，考慮到他所作的口腔影像掃描的侵入性低，判被告160小時社會服務令。



被告朱賢，72歲，承認未經註冊下以牙醫身份執業，指他於2026年7月7日，在北角英皇道金山閣地下五園口腔店舖內，朱並非註冊牙醫，在無牙醫身分下執業。

執法人員到北角「深圳五園口腔」調查，帶走證物。(林振華攝)

執法人員到北角「深圳五園口腔」調查，帶走證物。(林振華攝)

牙醫學會聘神秘顧客光顧

案情指，香港牙醫學會聘請了2名「神秘顧客」，案發當日光顧涉案的「五園口腔」分店，被告向兩人表示診所內只會提供諮詢服務，不會進行牙科治療，治療部份需往深圳進行。

用手機拍下影像傳送內地分析

被告在診所內用儀器為顧客進行口腔掃描，取得影像後投射在屏幕。被告又用手機拍下，並稱會傳送到內地分析，他又建議顧客照X光，和接受牙齒美白療程。兩名顧客其後離開。

被告被捕認非註冊牙醫

警方其後到診所搜查及拘捕被告，被告警誡下承認有使用儀器為顧客作檢查，他亦承認並非香港註冊牙醫。香港牙醫管理委員會確認被告非註冊牙醫，而涉案行為已構成牙科執業。