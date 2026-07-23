北角「深圳五園口腔」遭衛生署警方查　拘72歲男子涉非法牙科執業

香港牙醫學會昨日（22日）揭發有內地牙科連鎖店職員，涉嫌在港非法行醫，衞生署較早時表示，已和牙醫學會聯絡，瞭解懷疑非法執業行為。



警方與衞生署遂於今日（23日）採取聯合行動，下午時份突擊搜查位於北角英皇道37號的「深圳五園口腔」牙醫診所，拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」。行動中檢獲口腔內掃描器及牙科工具，被捕男子現正被扣留調查。



警方北角分區指揮官警司馬綺玲 及衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田交代案件。 （林振華攝）

警方表示，今日（23日）下午，警方在北角英皇道37號一間牙醫診所，拘捕一名72歲本地男子，涉嫌「非法從事牙科執業」，被捕男子現時被扣留調查。警方於現場檢獲一部懷疑口腔內掃描器、牙科凳及牙科工具，相關調查工作仍然進行中，案件交由北角分區雜項調查隊及衞生署聯合跟進。警方正追查涉事男子執業時間，有關診所租用時間及商業登記，被捕男子並非註冊牙醫。

據了解，被捕人士為受僱於診所，懷疑在工作過程中，使用牙科工具替病人作出口腔檢查行為，懷疑從事牙科執業定義的行為。據證物顯示，警方檢獲的收費價目表，均顯示收取人民幣。

北角分區指揮官警司馬綺玲指，根據香港法例第 156 章《牙醫註冊條例》，只有註冊牙醫才能從事牙科執業，包括使用口腔內掃描器，取得數碼影像。任何非註冊牙醫提供相關服務即屬違法，最高可被監禁5年。若導致病人遭受人身傷害，則最高可處監禁7年。僱用無牌人士提供牙科服務的僱主亦屬犯罪，最高可處監禁3年。

衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田指，衞生署連同警方一直高度重視市民健康及公眾安全，會繼續嚴格執行相關法例，打擊無牌執業牙科活動。

警方北角分區指揮官警司馬綺玲及衞生署高級牙科醫生(牙科規管及執法)畢羽田交代案件。（林振草攝）

衛生署提醒市民，切勿光顧任何無牌牙科診所，以免導致治療失誤、感染風險或其它健康危害。為保障個人健康，市民選用牙科服務前，可瀏覽香港牙醫管理委員會在網上公佈的註冊牙醫名單，確認服務提供者的專業資格。

執法人員帶走大批證物。(林振華攝)

牙醫學會昨日揭發多間內地牙科連鎖店，有自稱牙醫職員以諮詢名義，為顧客以口腔內窺鏡拍攝口腔影像，並提供療程、選用物料等植牙建議。學會表示相關行為或已涉非法行醫。

醫務衞生局和衞生署回覆查詢時表示，由2021年至2025年，以非法行醫罪名起訴的個案涉及20宗，其中19宗被定罪，未有交代有多少宗涉及內地牙醫。衞生署表示已與牙醫學會聯絡瞭解懷疑非法執業的行為，又不排除往後會有執法行動。

執法人員在諮詢處內帶走一名男子。他自行用背囊遮面。(林振華攝)

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