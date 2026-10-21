臺日電梯｜兆康苑第三、四期無裝耐火門框　有居民指臺日造價最低

升降機承辦商臺日電梯負責安裝的338幢樓宇升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件，包括屯門兆康苑第三、四期共11幢大廈。《香港01》記者今（21日）到訪屯門兆康苑，發現機電工程署已於周一（19日）張貼公告指，巡查期間發現大廈的升降機的耐火門缺乏相關門框組件，已指令臺日電梯盡快補裝並承擔相關費用。而臺日電梯則在大廈地下貼公告指，由明日起會為進行升降機特別檢查。



有份投票票選升降機承辦商的業主表示，臺日電梯的造價爲所有有份投標的承辦商中最低，但業主立案法團和政府的有關文件給予臺日電梯的評分極高，不少街坊因而投選臺日電梯，最終亦高票當選。



記者今日走訪屯門兆康苑第三、四期共11棟大廈，每棟大廈有3部升降機，暫未見有升降機被封閉或進行工程。（張智浩攝）

記者今日走訪屯門兆康苑第三、四期共11幢大廈，每幢樓各有3部升降機，暫未見有升降機被封閉或進行工程。

現場所見，兆康苑的受影響大廈地下大堂，貼出由機電工程署周一（19日）發出的公告，指為有關大廈升降機巡查期間，發現大廈的升降機耐火門缺乏相關門框組件，又指有關升降機沒有該等門框組件屬於違規，但仍然可以安全運作。機電署又指，已指令臺日電梯（香港）有限公司盡快為大廈安裝欠缺的門框組件，並須承擔補救措施而產生的所有相關費用，執修工程將陸續展開。

升降機承辦商臺日電梯負責安裝的樓宇升降機被揭發違規無裝耐火門框組件，包括屯門兆康苑第三、四期共11棟大廈。（張智浩攝）

兆康苑（第三，四期）管理處於周二（20日）亦貼公告指，管理處及法團管理委員會會跟進有關執修事宜，如收到承辦商通知有關執修日期，並會發出通告通知各座業戶。地下大堂亦貼出由臺日電梯發出的公告，指由周四（22日）起會進行升降機特別檢查，屆時升降機將會輪流暫停服務。

翻查大廈地下的業主立案法團文件，其中提及到有關2023年更換升降機工程集資事宜，截至2026年7月31日，第一至二期應收費用為12,780,095元。文件又提到，兆昌閣升降機曾在颱風時因牆身滲漏導致故障，當時臺日報價維修費44,900元。

記者到兆康苑（第三，四期）管理處詢問有關招標詳情，工作人員指不會接受任何訪問，而附近的兆康苑（第三，四期）業主立案法團辦公室亦沒有人。

兆康苑（第三，四期）管理處於昨日（20日）貼公告指會跟進有關執修事宜。（張智浩攝）

居民憶票選升降機承辦商 臺日造價最低但評分極高

不願上鏡的居民張太表示，當初屋苑參加政府的優化電梯資助計劃，票選升降機承辦商時，她亦有份投票，不過未有投給臺日電梯，而是投給了其他承辦商。張太憶述，臺日電梯的造價爲所有有份投標的承辦商中最低，但業主立案法團和政府的有關文件給予臺日電梯的評分極高，不少街坊因而投選臺日，臺日電梯最終高票當選。張太對近期接連爆出臺日無為承辦的大廈升降機裝耐火門框感到驚訝，形容臺日「好離譜」。

居民梁先生對欠裝耐火門一事感到擔心，害怕若遇到宏福苑類型的大火時，升降機內沒有防火能力。梁先生期望相關部門和臺日電梯能盡快處理事件，又感概指：「我哋要求都唔係好高，大家住得安心咪得」。

居民梁先生對欠裝耐火門一事感擔心，期望相關部門和臺日電梯能盡快處理事件。（張智浩攝）