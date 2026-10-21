臺日電梯｜安委會成員提兩大要害：高度依賴誠信機制及價低者得

升降機承辦商臺日電梯（香港）有限公司，涉及多個屋苑及大廈升降機沒安裝耐火門框組件事件，到底監督方面誰之過，當局至今欠一個說法。機電工程署升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝今早（21日）在電台節目中表示，今次事件主要由負責日常維修的承辦商在接手時發現異常而揭發，她亦指，業界長期存在「價低者得」的惡性競爭及人手短缺問題，極需改善。



臺日電梯。（資料圖片／翁鈺輝攝）

姚潔凝今早在電台節目訪問稱，就臺日漏裝耐火門框組件一事，她指大廈進行升降機更新工程時，通常會另聘工程顧問及承建商，與日常負責月度維修保養的承辦商未必相同。

姚潔凝解釋，「煙骨」的設立可追溯至30年前的嘉利大廈大火。當時火勢及濃煙經由升降機井道形成「煙囪效應」蔓延至各樓層，造成嚴重傷亡。其後獨立調查委員會建議升降機必須加裝「煙骨」以阻隔濃煙。

然而，該部件安裝於升降機井道內部，從外表或升降機機廂內無法看見，必須由專業人員將升降機下降半層、深入井頂回頭觀望才能確認，一般肉眼極難察覺。

談及監管漏洞，姚潔凝承認在現行《升降機及自動梯條例》下，驗收工程高度依賴承辦商的「誠信機制」。過往流程為承辦商工程師完成安裝並簽署驗收紙後，機電署方派員抽查；惟署方抽查主要針對安全運作組件，截至目前，簽發准用證的法定要求中並未強制包含對防火組件的現場檢測。

機電署早前接獲舉報，進行突擊巡查，發現臺日電梯在兩個租置屋邨，包括觀塘翠屏北邨今年2月至7月更換的9部升降機，及沙田博康邨去年5月至今年7月更換的39部升降機，施工存在嚴重缺失。（資料圖片／黃學潤攝）

針對現時全港有338座大廈的升降機由涉事承辦商「臺日」負責，姚潔凝引述機電署巡查數據指，署方已排查其他承辦商負責的56座大廈，暫未發現同類問題，相信今次屬個別承辦商的內部管理與程序疏忽。

為堵塞漏洞，機電署已要求全港所有升降機承辦商在12月15日前，就過去10年承接的工程提交「升降機層門抗火效能證明書」。姚潔凝強調，該聲明書具法律效力，若涉及虛假陳述將面對刑事追究，有助促使承辦商主動排查及承擔責任。

姚潔凝亦指，雖然「煙骨」零件本身成本不高，但安裝及維修人力成本高昂。現時香港升降機技術人員正面臨嚴重的短缺，不少已退休的老師傅仍需繼續培訓新人。

沙田博康邨升降機。（資料圖片／蔡正邦攝）

她又表示行業普遍存在「人工低、保障不足、責任大」的情況，加上市場招標長期陷入「價低者得」的惡性競爭，標價被不斷壓低，直接壓榨了前端安全工程人員的薪酬待遇，形成惡性循環。