臺日電梯｜舊型號更換工程存灰色地帶　工程師冀機署釐清標準指引

臺日電梯為多幢屋苑更換升降機涉無裝耐火門框組件事件，香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會執行委員唐啟承今日（21日）接受電台節目訪問時指，現時業界在執行升降機更換及維修工程時，存有法例要求與指引模糊的灰色地帶，冀機電工程署加強巡查並提供更清晰的指引。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件已報稱完工，機電工程署將事介轉介警方跟程，警方新界南總區重案組探員10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（資料圖片／梁偉權攝）

非整體更換耐火組件 存灰色地帶

唐啟承在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，升降機門框是否具備耐火組件，一般需在升降機槽內才能察覺，十分依賴承辦商及註冊工程師的巡查與把關。他指出，本港升降機標準隨年代演變，例如90年代中後期前興建的樓宇，當年未必設有現行的防火門框要求。

他續說，在處理30年樓齡以上的舊型號升降機更換工程時，業界普遍對「應沿用原先安裝規格」還是「必須遵從最新消防標準」存在理解落差。此外，若僅更換門板或進行「包框」或「貼框」修葺，而非整體更換，能否及如何取得合規格的防火證書，在操作上亦存在不少難題與灰色地帶。

觀塘好景樓沒有裝防火門框的升降機。（資料圖片／林子慰攝）

促機電署清晰列明各類升降機防火要求

對於外界質疑機制是否有缺漏，唐啟承指，一部升降機由工程規劃、訂購組件、安裝到最後檢驗，中間經過多重人手及部門把關。然而，由於過往各界未必將焦點放在耐火組件上，加上不同年代的演變與合約條款差異，令檢驗工作面臨挑戰。

唐啟承建議機電工程署應從兩方面加強監，一是在升降機大型更改或更換工程中加強巡查及嚴格把關，其次是按照升降機的安裝年期及型號，清晰列明各類升降機具體需要滿足的防火要求，讓業界在維修、更換及定期檢驗時可以有清晰指引。