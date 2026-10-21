臺日電梯｜何為耐火門框？可換門不換框？工程師檢驗表格含什麼？

升降機承辦商臺日電梯（香港）有限公司，涉及多個屋苑及大廈升降機沒安裝耐火門框事件，累計涉及338幢大廈，引起社會廣泛關注，不少市民擔心自身屋苑的升降機是否達耐火效能。由於升降機更換工程有不少專業問題尚未獲解答，《香港01》向香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會執行委員黃偉強、政府升降機及自動梯安全諮詢委員會成員兩名專家查詢，逐點拆解，包括以圖片解釋何為耐火門框；「換門不換框」是否可行，此框又是指哪個框；工程師驗收升降機時，檢驗表格上是否包括耐火門框？



外門板、外框飾面、耐火門框、防煙扣怎樣分？

A為大堂廳門（外門板）、B為飾面外框（裝飾框）。（黃偉強提供）

A為大堂廳門（外門板）、B為飾面外框（裝飾框），黃色方形為大廈牆身，綠色方形體及兩個小圓形便是耐火門框，會安裝在飾面外框的內部，升降機的使用者是無法看見。（黃偉強提供）

黃偉強解釋，升降機門系統由

1）大堂廳門（Landing Door Panel，又稱外門板，即上兩圖所示的A位置）

2）飾面外框（裝飾框，即上兩圖所示的B位置）

3） 藏在「飾面」外框內部的耐火門框（即上圖所示的綠色小方形體及兩個小圓形）

4）其他結構配件（ 如外門懸掛裝置、防煙扣、廳門開關導軌等）

組合而成。

升降機大堂乘客日常肉眼所見僅為外門板與飾面外框，耐火門框被飾面完整包覆，外觀無法直接看到。至於內門板，則是安裝在機箱的門板，本身不需要配備耐火效能。

升降機門的耐火功能 實際用途是什麼？

耐火門及門框的核心用途，是防止火舌或濃煙經升降機槽垂直蔓延到其他樓層，而非保護火警時機廂內的人員，因為市民在火警時並不建議搭乘升降機。亦因此，內門本身並無耐火效能。當大廈消防系統感應到火警，消防系統會即時指令升降機返回指定避難樓層停定，並打開升降機門疏散乘客。

升降機門的耐火證書怎樣發出？

正規升降機門耐火測試（如英國標準 BS 476 Part 20 to 24 或同級）是以包含門板、門框及組件的整個系統進行高溫耐火測試。由於耐火目的是防止樓層火勢經井道蔓延，故是從外側對外門及門框進行測試。外門耐火能力以時間衡量，標準普遍為 60 分鐘或 120 分鐘，坊間流傳的「2 至 4 小時」並非常態，一般樓宇達 120 分鐘（即2小時）耐火效能時限，已足以符合絕大部份場所的法規要求，4 小時極限標準僅適用於個別具特殊爆炸品風險或特殊隧道等工程。

法例有無要求更換升降機時 必須安裝耐火框？

機電工程署執行的《升降機及自動梯安全條例》主要針對升降機之機械運作與機電安全；涉及結構耐火與隔煙的法律權責，主管部門實為屋宇署。機電署的實務守則僅列明承辦商需參照屋宇署的相關守則，並無逐項列明每項耐火細節。

屋宇署於 1996 年發表《耐火結構作業守則》，需要按照英國標準 BS 476 達耐火效能；署方其後再在 2011 及 2013 年修訂《建築物消防安全守則》。黃偉強指出，在 1996 年後落成的樓宇，其升降機耐火門框標準及指引十分清晰；但在此之前落成的舊樓，升降機設計僅需符合落成當年的法例或原有建築設計防煙分區（Fire Compartment）要求，故當年的要求不一定需要耐火門框。

政府升降機及自動梯安全諮詢委員會成員姚潔凝亦解釋，機電署指的「安全運作」只代表升降機在機械上能正常運作，但不包括防火。現時機電署的准用證，是根據《升降機及自動梯條例》發出，惟該條例同樣不涉及防火的規定。

姚潔凝又指，現行法例未有就防火門框設直接規定，僅屋宇署《建築物消防安全守則》有規管，機電署的《升降機工程及自動梯工程實務守則》條文則主要要求升降機需符合屋宇署的防火要求。

升降機更換工程 是否可以「換門不換框」？

網上有人自稱資深電梯從業員，就近日「臺日電梯」涉及無門框事件發文。（Threads截圖）

近日在社交平台Threads上，有自稱「電梯從業員」稱「換門不換框」屬於慣常做法。黃偉強指出，這項工序在工程技術上完全可行，背後的真正原因並非為了節省價值幾百元的金屬耐火門框，而是牽涉大堂裝修與結構施工難題。

「外門框是深深鑲嵌在大堂牆身內，表面鋪滿瓷磚、雲石或高級裝修面料。」黃偉強指出，如果要整套連框拆除，工人必須用重型工具打爛整幅大堂牆身，這不僅令施工噪音與粉塵劇增，工程造價亦會因重新鋪砌牆身而暴增數倍。特別是商業大廈或每層均有不同租戶裝修的樓宇，打爛大堂牆壁往往遭到業主強烈反對。現時業界已有技術在不破壞外牆裝飾的情況下，由井道內部加裝結構鋼材或耐火構件，例如耐火門框，來滿足耐火要求。

更換升降機合約上有明文要求安裝耐火框嗎？

沙田博康邨升降機。（蔡正邦攝）

市建局優化工程的標準招標合約在涉及大堂層站門（Landing Door）時，主要規範的是工程完成後的耐火性能表現，整套門系統必須符合香港現行消防安全法規，具備相應的耐火時限，但沒有直接寫上「承辦商必須安裝耐火框」。

此外，承辦商與大廈客戶洽談更換合約時，會先向客戶分析大廈升降機的現況，「有點似單位大裝修」，以確認是否需要換外門框、外門等部件。黃偉強強調，承辦商除了按客戶需求外，亦必須遵循條例要求，確保達到大廈本身規範要求的耐火效能。

若一幢樓宇於30至40年前落成，其原裝升降機符合當年的建築消防規定；當大廈進行局部更新時，究竟應跟隨當年落成時的標準，還是現行法例，法例上存在含糊空間。黃偉強指，承辦商在更換升降機時，會按照大廈落成時的消防標準作處理，而註冊升降機工程師在完工後進行檢驗時，亦會確保消防標準不會低於原來的設計。

對於最新有業界指，一些較舊樓宇的電梯未必有防火門框要求，難理解要沿用原先安裝規格，還是須遵從最新消防標準，認為有「灰色地帶」。姚潔凝指，電梯能否安裝防火門要視乎型號，她舉例指拉閘升降機無法安裝防火門，惟只要機件安全，署方無權力要求業主換電梯，強調署方一早已知悉，認為並非灰色地帶。

工程師會進入井道、槽底、升降機頂部平台等位置逐一檢驗，並根據機電署的標準檢驗表格，逐點剔選確認。（讀者提供）

由換𨋢到載人 中間涉及三重把關

升降機檢驗制度設有三重把關：

第一重：註冊承辦商前線人員進行更換升降機工程。註冊升降機工程師並不會每一日都在場檢視工程。

第二重：承辦商完工後，註冊升降機工程師進行徹底檢驗並簽發安全證明書。工程師會進入井道、𨋢槽底、升降機頂部平台等位置逐一檢驗，並根據機電署的標準檢驗表格，逐點剔選確認。

第三重：機電署督察會每部升降機進行檢查。督察同樣會進入井道、𨋢槽底、升降機頂部平台等位置檢查，每次抽檢需時約兩小時至半天，確保升降機能安全運作，並發出復用證。

黃偉強指出，工程師可在拆除一些組件下，檢視到耐火門框是否有妥善安裝，有工程師亦會檢查標準檢驗表格要求以外、毋須申報的項目，確保升降機安全運作。不過，機電署的標準檢驗表格中，沒包括確保已安裝耐火門框，但有一項目為確認「已進行徹底檢驗」，何為「徹底」，則無明文列明。黃偉強期望有關部門就此能盡快提供清晰指引，並與業界商討有關表格是否有改善空間。

香港註冊工程師（升降機及自動梯）學會執行委員黃偉強。

機電署近日向業界發四招新指引

黃偉強指，機電署近日已發信向全港註冊工程師及承辦商提出四項要求：

1） 所有註冊承辦商必須全面檢視過去 10 年內曾更換外門的升降機優化工程，並於 1 個月內向署方提交相關耐火性能證明文件。

2）承辦商須在 1 個月內，對現時負責保養的所有升降機外門進行耐火效能評估及檢查。

3）往後所有涉及更換外門的更新工程，工程師在提交檢驗報告時，必須附上整套門系統的耐火檢驗合格證書。

4) 註冊工程師在進行檢測時，需重新查核升降機外門耐火組件，及相關證書。

黃偉強認為，指引尚有不清晰之處，有待署方說明，「如果一部 40 年前安裝的升降機，原本的製造廠商早已倒閉結業，現在去哪裏找回當年的耐火證書？」此外，市場上普遍存在「A 牌公司保養 B 牌升降機」的情況，承辦商可能拒絕向其他公司提供相關耐火測試報告，令接手保養的承辦商與註冊工程師難以跟進。

臺日為何會違法？

姚潔凝認為，署方現時限全港註冊升降機承辦商需在 1 個月內聲明升降機門組件符合耐火性能，是因為署方現時就升降機不符合防火要求，並無法例可以利用。她續說，現時警方僅以「欺詐」控告臺日，相信亦與此有關，認為政府長遠或需修例填補真空。

另外，《建築物（規劃）規例》則有規定，所有高度超過2層的建築物，基本上都必須裝設「消防員升降機」，其中升降機的門及門框需有120分鐘耐火能力，惟無直接提到門框。姚潔凝認為，臺日的行為有可能觸犯該法。