美酒佳餚巡禮10.29開鑼　首推品酒導賞　三主題路線認識世界佳釀

旅發局「香港美酒佳餚巡禮2026」下周四起（10月29日）一連四日在中環海濱活動空間舉行，今年巡禮以「品味世界之最」為主題 ，有超過340個攤位、來自約31個國家及地區的佳釀與美食，澳洲、加拿大及韓國展館更首度登場。

為提升入場人士品酒體驗，今年首度推出品酒導賞，透過「全球赤霞珠縱橫之旅」、「傳奇名產區品鑑」及「驚喜配對之旅」三大主題路線，讓參加者深入認識不同產區佳釀、品種特色及餐酒搭配技巧。

同時，大會將舉辦超過20場品酒大師班，邀請多位葡萄酒與烈酒專家親自主持，帶領參加者探索不同產區與風格的佳釀。除了認識專業品鑑技巧，大師班亦將分享餐酒配搭心得，讓參加者深入體驗新舊世界葡萄酒及烈酒的多元魅力。



葡萄酒大師李志延（Jeannie Cho Lee）推介的 Burgundy 魅力。 （旅發局圖片）

亞洲首位葡萄酒大師李志延（Jeannie Cho Lee）。（旅發局圖片）

市民及遊客可於巡禮期間，品嚐到世界各地各款尊貴名酒。（董素琛攝）

今年的「香港美酒佳餚巡禮」共設超過340個攤位，較去年增加10%。巡禮匯聚來自約31個國家及地區的佳釀與美食，雲集多個國家及產區展館，其中澳洲、加拿大及韓國展館首度登場。在周五（30日）和周六（31日、即萬聖節）晚上，巡禮首次延長開放至凌晨1時。

今年巡禮以「品味世界之最」為主題，活動包括亞洲首位葡萄酒大師李志延（Jeannie Cho Lee），剖析勃艮地（Burgundy）葡萄酒近年備受追捧的原因，而「香港美酒佳餚巡禮」美酒評審顧問之一 Matt Hui將分享波爾多（Bordeaux）葡萄酒如何與香港地道美食搭配，感受中西交融的驚喜。

大會今年首設品酒導賞，讓公眾深入了解葡萄酒及酒食配搭知識，另有超過20場大師班，由專家帶領參加者品鑑佳釀，邊品酒邊探討專業知識。

「香港美酒佳餚巡禮2026」將舉辦超過20場品酒大師班。（旅發局圖片）

融入香港風味推鹹魚奶蓋開胃酒、爆炸鹹檸七雞尾酒等吸客

巡禮亦特別呈獻一系列「只在香港」滋味，以意想不到的組合重新演繹港式經典味道，例如爆炸糖增添玩味的爆炸鹹檸七雞尾酒、手拆鹹魚奶蓋Bella Spritz、「玫 Rose」永利威玫瑰露酒心朱古力、芫荽黃金檸檬 Craft Sake等。

「香港美酒佳餚巡禮」將於10月29日至11月1日一連四日在中環海濱活動空間舉行。（董素琛攝）

巡禮首設品酒導賞，設三條主題路線，帶領參加者由法國波爾多、智利，走到中國香格里拉，細味同一葡萄品種在不同風土下的獨特個性。

「香港美酒佳餚巡禮」的門票為40元，3至11歲小童、65歲或以上長者、全日制學生及殘疾人士可享半價入場優惠。旅發局預料可吸引16.8萬人次入場。

市民及旅客經Trip.com購買美酒佳餚巡禮2026門票，可以優惠價購買尊尚品酒證或品味證，更可免入場費，當中尊尚品酒證套票低至港幣558元（總值港幣900元），可參與「香港美酒佳餚巡禮」多項活動。