教大慶祝正名十周年　陳國基讚揚配合北都發展　獲三基金捐5000萬

香港教育大學今日（23日）於灣仔香港會議展覽中心舉行「正名十周年晚宴」，主題為「十載輝煌，教育未來」。晚宴吸引逾600名政界、教育界領袖及教大師生校友出席。政務司司長陳國基讚揚教大積極加強與粵港澳大灣區的聯繫，並配合北部都會區發展；教大同場宣布，獲三大基金會合共捐贈5,000萬元，用作支持學生發展及教育創新。



政務司司長陳國基致辭。

陳國基為晚宴擔任主禮嘉賓，他在致辭時提到，香港首個五年規劃強調推動教育、科技與人才融合發展，他樂見教大提出的「教育未來 多元專才」策略與政府的長遠願景高度契合。他特別指出，教大近年積極加強與大灣區的聯繫，配合北部都會區發展，過去十年已蛻變為一所充滿活力的大學，深信教大未來能為香港、國家以至世界創造長遠價值。

校董會主席黃友嘉：發展版圖延伸至大灣區

教大校董會主席黃友嘉回顧過去十年發展時表示，教大在各類重要榜單與國際平台上的影響力持續提升，發展版圖更進一步延伸至大灣區。他強調，隨着國家朝建設教育強國的目標邁進，加上香港持續鞏固國際專上教育及人才樞紐的地位，教大必定能發揮引領作用。

教大校董會主席黃友嘉（左一）與政務司司長陳國基（右二）、教大校長李子建（右一）向今年獲得教大榮譽博士的立法會主席李慧琼（左二）頒發紀念品。

黃友嘉及教大校長李子建特別鳴謝田家炳基金會、陳廷驊基金會及龐維新龐董晶怡慈善基金趁教大正名十周年，合共捐出5,000萬港元，以支持大學的學生發展及教育創新項目。

校長李子建：迎AI浪潮 堅守教育人文價值

面對全球科技與人工智能（AI）浪潮，教大校長李子建致辭時強調，在此關鍵時刻，教大更應秉承立德樹人的使命，以培育正確價值觀與良好品德為根本，堅守教育的人文價值與包容精神。他表示，教大將配合國家「十五五」規劃及香港第一個五年規劃，繼續發揮教育改變社會的力量。

教大校長李子建致辭。

教大亦在晚宴上向七位傑出人士頒授榮譽博士學位及榮譽院士銜，以表彰他們對教育及社會的貢獻。榮譽博士學位得主包括中大前校長金耀基、立法會主席李慧琼及史丹福大學教授Jeffrey Pfeffer；榮譽院士得主則包括立法會議員樓家強、地球之友前主席吳方笑薇、立法會議員吳永嘉及全國政協常委施榮懷。