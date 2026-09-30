THE世界大學排名｜港大中大等5校全球百強 亞洲首有3校排前15名
泰晤士高等教育世界大學排名2027（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）今日（30日）出爐，本港有8間大學上榜，當中5間大學擠身全球首100名，香港大學和香港中文大學分別排第33位及42位。香港科技大學維持第58位，城市大學及理工大學排名亦有上升。
亞洲歷史上首次有三間大學位列全球首15名，其中清華大學創下歷史佳績升至11位，是亞洲排名最高的大學，更超越歐洲排名最高、排第12名的蘇黎世聯邦理工學院。另外兩間大學為北京大學及新加坡國立大學，分別排第13及15名。
▼ 8間上榜大學 ▼
涵全球2297間大學 阿爾巴尼亞、馬拉威首上榜
THE世界大學排名2026涵蓋全球118個地區共2,297所大學，按年增加106間大學，其中阿爾巴尼亞（Albania）和馬拉威（Malawi）的大學首次上榜。
調查由去年11月至今年2月期間進行，透過5個領域、共17項績效指標評估全球研究型大學，涵蓋教學（學習環境）；研究環境（數量、收入和聲譽）；研究質量（引用影響力、研究實力、卓越研究和研究影響力）；國際聲譽（教職員、學生和研究）；以及產業（收入和專利）。
大學
2027年排名
2026年排名
排名升跌
香港大學
33
33
-
香港中文大學
42
＝41
↓ 1
香港科技大學
58
＝58
-
香港城市大學
70
73
↑ 3
香港理工大學
79
80
↑ 1
香港浸會大學
＝205
介乎201至250
-
香港教育大學
＝212
＝195
↓ 17
嶺南大學
＝257
介乎301至350
↑
牛津大學連續11年蟬聯榜首
前十位大學均是英國及美國大學，英國牛津大學連續11年蟬聯世界第一；美國麻省理工學院（MIT）及美國普林斯頓大學，分別維持第二位及第三位。去年排第五位的史丹福大學，今年升至並列第三。英國劍橋大學今年三甲不保，跌至第五位。其餘五間院校分別是美國哈佛大學、加州理工學院 、倫敦帝國學院 、加州大學伯克利分校、美國耶魯大學。
大學
2027年排名
2026年排名
排名升跌
英國牛津大學
1
1
-
美國麻省理工學院
2
2
-
美國普林斯頓大學
＝3
＝3
-
美國史丹福大學
＝3
＝5
↑ 2
英國劍橋大學
5
＝3
↓ 2
美國哈佛大學
6
＝5
↓ 1
加州理工學院
7
7
-
倫敦帝國學院
8
8
-
加州大學伯克利分校
＝9
9
-
美國耶魯大學
＝9
10
↑ 1
清華大學升至11位 超越歐洲排名最高院校
在全球首50名內的大學，內地佔了5間。其中清華大學創下歷史佳績升至11位，是亞洲排名最高的大學，更超越歐洲排名最高、排第12名的蘇黎世聯邦理工學院。北京大學維持第13位；浙江大學升至34位，超越排第38位的復旦大學。上海交通大學緊接其後，排第39位。
大學
2027年排名
2026年排名
排名升跌
中國清華大學
11
12
↑ 1
中國北京大學
13
13
-
新加坡國立大學
15
17
↑ 2
日本東京大學
27
26
↓ 1
新加坡南洋理工大學
28
＝31
↑ 3
香港大學
33
33
-
中國浙江大學
＝34
39
↑ 5
中國復旦大學
38
36
↓ 2
上海交通大學
39
40
↑ 1
香港中文大學
42
＝41
↓ 1
5校列首百位 港大排名最高
香港5間大學擠身全球首100名，當中香港大學維持第33位，是排名最高的香港院校；香港中文大學則從第41位跌到42位；香港科技大學維持第58位。城市大學及理工大學排名都有上升，分別位列第70位及79位。
浸會大學去年排名介乎201至250位，今年排第205位；教育大學則有所下跌，由195位跌至212位。去年首次上榜的嶺南大學由介乎301至350位，升至並列257位。THE形容，香港保持持續強勁的表現。
港大表示，大學在今次排名的「學術聲譽」指標中有所提升，反映國際學術界對港大教研成果及學術影響力的高度肯定。港大校長張翔表示，將繼續追求卓越，透過頂尖教學與科研創新，履行作為全球頂尖學府的使命，為香港、國家以至全球的更好發展作出更大貢獻。
城大指，城大在排名刷新歷史紀錄，躍升至全球第70位，印證大學在創新科研、國際化協作及知識轉移方面的世界級實力。
理大校長滕錦光表示，理大連續六年躋身全球百強大學，並在多項研究指標持續獲得優異成績，對此深感鼓舞，充分肯定大學在科研、教學及知識轉移的雄厚實力與國際影響力，亦彰顯大學致力打造國際化學術環境、培育具全球視野創新人才的努力。
教大表示，一向視國際排名為參考指標，並將繼續推動優質教育與研究，深化跨學科協作及國際交流，致力培育具全球視野的人才。
嶺大表示，今次排名攀升近100位，升幅居香港八所資助大學之首，彰顯嶺大在提供優質教育、推動產學研協作、營造國際化學術環境，以及培育數字時代研究型博雅人才的卓越成果，備受國際高等教育界的肯定。