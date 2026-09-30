THE世界大學排名｜港大中大等5校全球百強　亞洲首有3校排前15名

泰晤士高等教育世界大學排名2027（Times Higher Education World University Rankings，簡稱THE）今日（30日）出爐，本港有8間大學上榜，當中5間大學擠身全球首100名，香港大學和香港中文大學分別排第33位及42位。香港科技大學維持第58位，城市大學及理工大學排名亦有上升。



亞洲歷史上首次有三間大學位列全球首15名，其中清華大學創下歷史佳績升至11位，是亞洲排名最高的大學，更超越歐洲排名最高、排第12名的蘇黎世聯邦理工學院。另外兩間大學為北京大學及新加坡國立大學，分別排第13及15名。



▼ 8間上榜大學 ▼



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涵全球2297間大學 阿爾巴尼亞、馬拉威首上榜

THE世界大學排名2026涵蓋全球118個地區共2,297所大學，按年增加106間大學，其中阿爾巴尼亞（Albania）和馬拉威（Malawi）的大學首次上榜。

調查由去年11月至今年2月期間進行，透過5個領域、共17項績效指標評估全球研究型大學，涵蓋教學（學習環境）；研究環境（數量、收入和聲譽）；研究質量（引用影響力、研究實力、卓越研究和研究影響力）；國際聲譽（教職員、學生和研究）；以及產業（收入和專利）。

THE世界大學排名｜本港8間上榜大學 大學 2027年排名 2026年排名 排名升跌 香港大學 33 33 - 香港中文大學 42 ＝41 ↓ 1 香港科技大學 58 ＝58 - 香港城市大學 70 73 ↑ 3 香港理工大學 79 80 ↑ 1 香港浸會大學 ＝205 介乎201至250 - 香港教育大學 ＝212 ＝195 ↓ 17 嶺南大學 ＝257 介乎301至350 ↑

牛津大學。（資料圖片）

牛津大學連續11年蟬聯榜首

前十位大學均是英國及美國大學，英國牛津大學連續11年蟬聯世界第一；美國麻省理工學院（MIT）及美國普林斯頓大學，分別維持第二位及第三位。去年排第五位的史丹福大學，今年升至並列第三。英國劍橋大學今年三甲不保，跌至第五位。其餘五間院校分別是美國哈佛大學、加州理工學院 、倫敦帝國學院 、加州大學伯克利分校、美國耶魯大學。

THE世界大學排名｜全球首10名大學 大學 2027年排名 2026年排名 排名升跌 英國牛津大學 1 1 - 美國麻省理工學院 2 2 - 美國普林斯頓大學 ＝3 ＝3 - 美國史丹福大學 ＝3 ＝5 ↑ 2 英國劍橋大學 5 ＝3 ↓ 2 美國哈佛大學 6 ＝5 ↓ 1 加州理工學院 7 7 - 倫敦帝國學院 8 8 - 加州大學伯克利分校 ＝9 9 - 美國耶魯大學 ＝9 10 ↑ 1

清華大學升至11位 超越歐洲排名最高院校

在全球首50名內的大學，內地佔了5間。其中清華大學創下歷史佳績升至11位，是亞洲排名最高的大學，更超越歐洲排名最高、排第12名的蘇黎世聯邦理工學院。北京大學維持第13位；浙江大學升至34位，超越排第38位的復旦大學。上海交通大學緊接其後，排第39位。

清華大學。（視覺中國）

THE世界大學排名｜亞洲首10名大學 大學 2027年排名 2026年排名 排名升跌 中國清華大學 11 12 ↑ 1 中國北京大學 13 13 - 新加坡國立大學 15 17 ↑ 2 日本東京大學 27 26 ↓ 1 新加坡南洋理工大學 28 ＝31 ↑ 3 香港大學 33 33 - 中國浙江大學 ＝34 39 ↑ 5 中國復旦大學 38 36 ↓ 2 上海交通大學 39 40 ↑ 1 香港中文大學 42 ＝41 ↓ 1

5校列首百位 港大排名最高

香港5間大學擠身全球首100名，當中香港大學維持第33位，是排名最高的香港院校；香港中文大學則從第41位跌到42位；香港科技大學維持第58位。城市大學及理工大學排名都有上升，分別位列第70位及79位。

浸會大學去年排名介乎201至250位，今年排第205位；教育大學則有所下跌，由195位跌至212位。去年首次上榜的嶺南大學由介乎301至350位，升至並列257位。THE形容，香港保持持續強勁的表現。

本港有百間大學打入全球首100位。(資料圖片)

港大表示，大學在今次排名的「學術聲譽」指標中有所提升，反映國際學術界對港大教研成果及學術影響力的高度肯定。港大校長張翔表示，將繼續追求卓越，透過頂尖教學與科研創新，履行作為全球頂尖學府的使命，為香港、國家以至全球的更好發展作出更大貢獻。

城大指，城大在排名刷新歷史紀錄，躍升至全球第70位，印證大學在創新科研、國際化協作及知識轉移方面的世界級實力。

理大校長滕錦光表示，理大連續六年躋身全球百強大學，並在多項研究指標持續獲得優異成績，對此深感鼓舞，充分肯定大學在科研、教學及知識轉移的雄厚實力與國際影響力，亦彰顯大學致力打造國際化學術環境、培育具全球視野創新人才的努力。

教大表示，一向視國際排名為參考指標，並將繼續推動優質教育與研究，深化跨學科協作及國際交流，致力培育具全球視野的人才。

嶺大表示，今次排名攀升近100位，升幅居香港八所資助大學之首，彰顯嶺大在提供優質教育、推動產學研協作、營造國際化學術環境，以及培育數字時代研究型博雅人才的卓越成果，備受國際高等教育界的肯定。