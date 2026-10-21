教大校長李子建獲校董會通過續任5年　新任期2028年9月生效

香港教育大學校董會10月20日通過決定，批准現任校長李子建教授續任，新任期將於2028年9月1日正式生效，為期五年。



教育大學校長李子建。（資料圖片／鄭子峰攝）

教大校董會於今年6月成立特別委員會，專責就校長續任事宜展開諮詢，並在整理校內各持份者的意見後向校董會提交建議，最終獲校董會正式通過現任校長李子建教授續任，新任期將於2028年9月1日正式生效，為期五年。

校董會主席黃友嘉指，李子建在出任校長的首三年任期內，帶領大學取得顯著進展，同時肯定其學術成就，以及在提升教大聲譽與國際影響力方面所作出的貢獻。

黃友嘉表示，在李子建的領導下，教大不僅提升了學術與研究實力，亦積極拓展國際合作及對外聯繫。大學在堅守教育核心使命的同時，推動創新、人工智能及數碼教育發展，鞏固教大在師範教育的優勢並推動多元學科發展。他強調，是次諮詢結果充分反映大學社群對李子建工作成果的廣泛肯定與支持，校董會深信他將引領教大邁向可持續發展的新階段。

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對於獲通過續任校長，李子建表示深感榮幸和欣喜，並衷心感謝特區政府、校董會及校董會主席的信任與支持，同時感謝大學管理層及各界持份者的付出。

李子建又指，深信教大將繼續發揮在教育創新方面的獨特優勢，培育具備正確價值觀與專業操守的教師及各類專業人才，並配合香港作為國際教育樞紐的戰略發展，為國家建設教育強國，以及促進亞洲區內以至全球發展作出貢獻。