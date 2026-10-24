網約車1萬配額11月公布詳情　陳美寶：研增特定人士中籤機率

運輸及物流局局長陳美寶今日（24日）表示，網約車平台牌照及車輛分配安排預計最快於11月內公布。針對上限1萬個的網約車車輛許可證配額，由於申請人數超出配額，當局擬採用抽籤制作分配，並正構思提高特定群組的中籤機會，以確保將配額交予「有心有力」提供點對點服務的人士。



運輸及物流局局長陳美寶。（陳葦慈攝/資料圖片）

考試合格率逾六成 陳美寶：起良好篩選作用

陳美寶在香港電台《星期六問責》節目中指出，早前推出的「的士及網約車綜合筆試」反應熱烈，局方已整合並優化考試內容，減少以往死板的路線題，改為著重區域方向的掌握。她表示，目前考試合格率超過六成，這不僅反映有意投考者態度認真，也起到了良好的篩選作用。

網約車筆試乙部35題三選一選擇題考核「道路使用者守則」，同樣最多只可答錯5題，否則不合格。題目的形式跟私家車、輕型貨車、電單車及機動三輪車的筆試相同。（運輸署圖片）

擬為提早報名或完考人士、有意兼職年輕人增中籤機會

政府建議在現階段將網約車車輛許可證上限設定為1萬個，對於申請者超額，陳美寶認為抽籤安排較為公平，但當局正以開放態度聆聽意見，考慮在抽籤中加入不同因素，令特定人士增加中籤機會，例如提早報名或完成考試的人士、在條例生效前已參與的士司機筆試者、有意兼職入行的年輕人或從事其他行業人士。

巴士公司申加價逾一成

陳美寶：會做好把關 冀業界拓非票務收入

此外，針對三間專營巴士公司近期提出8.1%至17.7%的加價申請，陳美寶強調政府會一如以往扮演「把關」角色，綜合考慮未來一兩年的乘客量、工資及油價預測等宏觀因素，作出獨立專業的審視。她亦期望協助巴士公司拓展非票務收入，例如增加車身廣告、在轉車站引入汽水機或便利店等零售設施，以及在日間開放車廠供非專營巴士及商用車充電等，以紓緩加價壓力。