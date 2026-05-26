網約車｜政府建議發牌上限一萬個　明年8.22起平台無牌經營即違法

運輸及物流局今日（26日）向立法會提交網約車服務的規管細節，當局建議現階段以 一萬為車輛許可證數目上限，稱在該數量下，網約車每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務的需求。



當局又建議，與網約車服務規管制度相關的大部分法律條文在今年8月3日生效，預計第三季內邀請有興趣的平台公司申請網約車服務牌照，最早於今年11月底起批出。當局又指，建議在明年8月22日起實施餘下針對車輛和司機等的條文，當日起，所有網約車載客服務必須由持有許可證的車輛和司機提供，並經由持牌平台預約；無牌經營網約車平台屬違法行為。



運輸及物流局5月25日向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片）

政府建議發出一萬個網約車許可證，指每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務的需求。（資料圖片／林振東攝）

車輛發牌上限一萬 料每日可提供12萬個行程

運輸及物流局今日向立法會提交文件，與月初相比，提供更多規管細節。當局建議現階段以一萬為車輛許可證數目上限，並會由運輸署署長藉憲報公告指明此上限。當局稱，相信日後在「人車綁定」的要求下，大部分網約車司機仍會以兼職模式營運，部分或因許可證費用和保險等合規成本，增加他們兼職營運的時間。

當局假設每名網約車司機平均每天營運約6個小時，每小時可完成兩個行程，即每名司機每天平均可完12個行程。則該一萬輛網約車，每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務的需求，當局認為能讓乘客現時的乘車體驗大致不變，亦可平衡道路資源和公共交通生態方面的考慮。

明年8.22起無牌經營網約車「正式」違法

待立法會完成審議相關規例、公告後，與網約車服務規管制度相關的大部分法律條文將於今年8月3日起生效，讓政府開展前期工作，預計政府第三季邀請有興趣的平台公司申請網約車服務牌照，並同步推出的士和網約車合併駕駛測驗，第四季邀請車輛許可證和駕駛許可證的申請，並陸續公布申請結果和發出許可證。

當局又預計最早於今年11月底起陸續批出網約車服務牌照，以便讓持牌平台開展籌備工作，招募持有車輛許可證和駕駛許可證的車主兼司機。屆時，將會陸續開始有平台、車輛和司機三方均領有合法牌證的網約車服務提供予乘客。

至於何時起無牌網約車「正式」違法，當局稱，考慮到或有從未在港提供服務的平台加入市場，建議在明年8月22日開始實施餘下的法律條文。當日起，所有網約車載客服務必須由持牌的車輛和司機提供，並經由持牌平台預約，無牌經營網約車平台屬違法行為，吊銷及扣押非法載客取酬車輛的安排亦會加強。

運輸及物流局今日（11日）向立法會提交網約車服務的規管細節。（資料圖片）

平台牌照費每年120萬 一年期車輛許可證$1560

至於各持份者的牌費，當局建議向平台收取每年120萬元的牌照費用，稍高於收回成本水平，稱是考盧了服務成本、網約車行業營運環境及相關持牌人的負擔能力。車輛牌照費和司機牌照費方面，當局建議按全數收回成本原則釐定，每張有效期不超過12個月的車輛許可證費用為1,560元；每張有效期為五年的駕駛許可證的費用為410元。

另外，當局早前表明，將要求持牌平台須備存旗下的司機和車輛資料；平台接獲、完成及取消的訂單數目，相關車費金額；乘客候車時間；平台接獲的投訴數字和類別等。最新則建議要求平台亦須備存每名網約車司機上線時長、在提供網約車載客服務期間所遭遇的交通意外的資料。