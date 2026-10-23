網約車｜未獲發牌滴滴、Uber先搶司機　齊推司機職前課程學費優惠

政府正就網約車平台牌照接受申請，首批牌照預計11月底批出。已表明會申請牌照的內地網約車平台滴滴表示，近月已推出多項支援措施，包括聯同八間合資格培訓機構提供職前課程優惠等，助司機為日後在新規下提供服務做好準備。另一間表明申請牌照的Uber同樣推優惠搶司機，與本地4間駕駛學校合作，為司機提供的士筆試及職前課程優惠。



滴滴有意申請網約車平台牌照。（滴滴提供）

與滴滴合作的八間合資格職前訓練機構包括汽車交通運輸業總工會、李健駕駛學校、鏗鏘駕駛學校、香港駕駛學院等，指定課程學費最高減免超過500元。此外，滴滴亦協調部分合作培訓機構開辦網約車職前課程專班，全額贊助有意向的合資格司機報讀。預計合共惠及超過200名司機。

滴滴指出，平台會持續優化的士接單功能，並推出司機獎勵，協助的士司機透過平台拓展客源。過去三個月，平台新登記加入的士司機人數較此前三個月增加逾35%。滴滴表示，將繼續促進的士與網約車共存互補，支持香港網約車規管制度平穩實施。

滴滴聯同部份運力供應商，在其司機應用程式內設立資訊專頁，整理運輸署已公布的考試、職前課程及牌照申請資訊。司機應用程式內提供免費筆試模擬練習工具，協助司機熟習綜合筆試的題型及內容。至今，已有約五成平台活躍司機曾使用相關工具備試。

Uber與本地4間駕駛學校合作，為司機提供的士筆試及職前課程優惠。（資料圖片）

Uber︰與4間駕駛學校合作提供職前課程優惠

Uber表示，與本地4間駕駛學校合作，為司機提供的士筆試及職前課程優惠，司機在今年12月31日或之前報讀指定課程，可享特惠學費；指定級別司機完成職前課程並成功通過的士筆試，更可獲500元現金回贈。

司機報名時須透過Uber Driver App核實身份並簽署同意書，的士筆試亦可透過政府「牌證易」平台或運輸署網頁，以「智方便+」網上預約，令報考流程更方便快捷。