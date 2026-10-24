代孕網紅稱可安排代母在港產子　人類生殖科技管理局轉交執法部門

內地網紅「柏林Berlin」與丈夫去台灣宣傳代孕，遭遞解出境。《香港01》發現，他在香港設立公司，職員稱可安排非港人代孕母親，來港產子。「柏林」本名譚祖彪，他回應稱是職員說法有誤，指無在香港安排代孕，亦指香港代孕並不合法。

商業代孕在香港違反《人類生殖科技條例》，是刑事罪行。香港衞生署表示，已將案件轉介人類生殖科技管理局；管理局在尋求法律意見後，已將案件轉介執法部門跟進。



【01偵查YouTube Playlist】

「柏林Berlin陽光」在instagram「IVF天使計劃私聊」動態精選，寫明「幫奶爸生在香港」，展示與客戶及初生嬰兒合照。（berlinsun instagram）

衞生署：禁商業代母及廣告 已轉介執法部門

衞生署回應《香港01》查詢時表示，在香港為不育夫婦提供生殖科技程序（包括代母安排）受《人類生殖科技條例》所規管。人類生殖科技管理局是根據《條例》成立的法定機構，以規管進行生殖科技程序、涉及生殖科技程序中已使用或準備使用的配子或胚胎的處理方式，及其儲存或棄置程序。《條例》第17條禁制屬商業性質的代母安排，以及分發有關的廣告。

衞生署已將案件轉介人類生殖科技管理局。管理局在尋求法律意見後，已將案件轉介執法部門跟進。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」（中）及外籍丈夫（右）以觀光名義赴台，宣傳「天使計劃」招攬輔助生育服務「擁有自己的孩子」，遭逮獲後驅逐出境。（台灣移民署圖片）

台灣宣傳遭遞解出境

內地網紅「柏林 Berlin Sun」，與外籍丈夫透過代理孕母，有兩名孩子，常在不同社交平台宣傳家庭點滴，以及宣傳代孕生意，違反《醫療法》，遭高雄市衞生局罰款20萬元新台幣（折合48,000港元）。他們亦以旅客身份訪台，宣傳生意亦違反《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》，10月22日晚在高雄遭移民署遞解出境。

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IG宣傳代孕 可在香港產子

「柏林」不時在社交平台宣傳代孕生意，多個貼文稱可協助新生嬰兒取得香港身份。

其中「IVF天使計劃私聊」的動態精選，寫明「幫奶爸生在香港」，展示與客戶及初生嬰兒合照。IVF是體外受精，即試管嬰兒的意思。

亦有貼文指，「幫一位BabySun客戶的寶寶拿下香港永久居民身份以及香港護照」，又展示嬰兒相片、香港出世紙、香港身份證、特區護照、回港證，拍攝地點是香港的一間醫院。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」，在instagram發布多張與客戶及香港出生嬰兒的合照，並附有香港身份證、特區護照、回港證。（berlinsun instagram）

另一個貼文則指，「越來越多客戶找我諮詢天使計劃，選擇生香港寶寶⋯⋯從初生到拿證僅需五個工作日」、「寶寶初生就拿爸爸護照加香港護照」，並展示香港出世紙。

「柏林」亦曾發布與客戶在香港政府合署門外的合照，客戶手抱嬰兒，「柏林」手持嬰兒出世紙。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」，在instagram發布多張與客戶及香港出生嬰兒的合照，並附有香港身份證、特區護照、回港證。（berlinsun instagram）

香港設諮詢公司

「柏林」真名為譚祖彪，開設一間名為「Babysun Fertility Center」的公司，網站介紹是美國公司，宣傳代孕、人工生殖等業務。

他在香港開設「香港善先信息咨詢有限公司」（Hong Kong Sunshine Information Consulting Co., Limited），公司註冊名繁簡體混雜，譚祖彪是唯一股東及董事；他亦是香港公司「Infinity Holdings Group Limited」的股東之一。

職員：代理孕母非港人、可以sponsor來港

他在社交平台宣傳代孕生意的「Babysun Fertility Center」公司，諮詢電話是「+852」香港號碼。《香港01》記者佯裝想諮詢代孕，致電查詢，一名公司職員接電話。記者查詢關於代孕嬰兒是否能在香港初生，代母是否香港人。職員指代理孕母並不是香港人，而是可以「sponsor（贊助）我們的代母到香港，（嬰兒）在香港出生，就可以拿到香港身份的」。

「柏林」：同事說法有誤 只做身份規劃助拿「高才」

記者表明身份，向「柏林」譚祖彪查詢是否在香港經營代孕生意，為何其公司職員稱可代理孕母來港產子，「柏林」回應絕無安排代理孕母來香港，又指香港生意全部合規，同事說法有誤。

「我們只能做身份規劃，我們有保險牌照，如果你是大陸或其他國家身份，你想要來香港，我們可以幫你拿到香港的『優才』、『高才』等各種人才身份。」譚祖彪反指記者要「做一個大新聞」，並稱接受採訪是希望解釋清楚事情。

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