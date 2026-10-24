代孕網紅遭台灣遞解出境　香港設公司　職員稱可安排代母在港產子

內地網紅「柏林Berlin」與丈夫去台灣宣傳代孕，違反台灣《醫療法》、《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》，10月22日晚在高雄被台灣移民署遞解出境。「柏林」在不同社交網站宣傳代孕，以「Baby Sun」為品牌，又發布嬰兒在香港入境處取得身份證的相片，表示「幫BabySun的客戶寶寶拿下香港永居及香港護照」，他在香港亦有開設公司。

《香港01》記者佯裝諮詢，致電該公司職員，職員稱代母並非香港人，但可以「sponsor（贊助）我們的代母到香港，（嬰兒）在香港出生就可以拿到香港身份的」。記者表明身份後，網名「柏林」的公司董事譚祖彪回應稱，絕無安排代理孕母來香港，又指香港生意全部合規，同事說法有誤。

商業代孕在香港違反《人類生殖科技條例》，是刑事罪行；亦違反台灣《人工生殖法》現行條款。



「柏林Berlin陽光」在instagram「IVF天使計劃私聊」動態精選，寫明「幫奶爸生在香港」，展示與客戶及初生嬰兒合照。（berlinsun instagram）

內地網紅「柏林 Berlin Sun」，與外籍丈夫透過代理孕母，有兩名孩子，常在不同社交平台宣傳家庭點滴，以及宣傳代孕生意。他們日前入境台灣，並計劃在多個城市辦粉絲見面會，並在社交網站宣傳「想了解如何透過輔助生育擁有自己的孩子」、「#ivf試管嬰兒療程」等關鍵字。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」（中）及外籍丈夫（右）以觀光名義赴台，宣傳「天使計劃」招攬輔助生育服務「擁有自己的孩子」，遭逮獲後驅逐出境。（台灣移民署圖片）

高雄市衛生局昨天接獲內政部移民署通報後，立刻展開稽查，發現他們並非依法設立的醫療機構，也不具醫師資格，卻透過社群影片宣傳涉及人工生殖的醫療業務，已構成醫療廣告，違反《醫療法》，罰款20萬元新台幣（折合48,000港元）。他們亦以旅客身份訪台，宣傳生意亦違反《大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法》，10月22日晚在高雄遭移民署遞解出境。

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IG宣傳代孕 可在香港產子

「柏林」同時在Instagram宣傳協助新生嬰兒取得香港身份。其中一個名為「IVF天使計劃私聊」的動態精選，寫明「幫奶爸生在香港」，展示與客戶及初生嬰兒合照。

有貼文稱「又幫一位BabySun客戶的寶寶，拿下香港永居身份以及香港護照」，展示嬰兒相片、香港出世紙、香港身份證、特區護照、回港證，看得出拍攝地點是香港的一間醫院。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」，在instagram發布多張與客戶及香港出生嬰兒的合照，並附有香港身份證、特區護照、回港證。（berlinsun instagram）

另一個貼文則指，「越來越多客戶找我諮詢天使計劃，選擇生香港寶寶⋯⋯從初生到拿證僅需五個工作日」、「寶寶初生就拿爸爸護照加香港護照」，並展示香港出世紙。

「柏林」亦曾發布與客戶在香港政府合署門外的合照，客戶手抱嬰兒，「柏林」手持嬰兒出世紙。

中國內地網紅「Berlin柏林陽光」，在instagram發布多張與客戶及香港出生嬰兒的合照，並附有香港身份證、特區護照、回港證。（berlinsun instagram）

香港設諮詢公司

「柏林」真名為譚祖彪，開設一間名為「Babysun Fertility Center」的公司，網站介紹是美國公司，宣傳代孕、人工生殖等業務。

他在香港開設「香港善先信息咨詢有限公司」（Hong Kong Sunshine Information Consulting Co., Limited），公司註冊名繁簡體混雜，譚祖是唯一股東及董事；他亦是香港公司「Infinity Holdings Group Limited」的股東之一。

職員：代理孕母非港人、可以sponsor來港

他在社交平台宣傳代孕生意的「Babysun Fertility Center」公司，諮詢電話是「+852」香港號碼。《香港01》記者佯裝想諮詢代孕，致電查詢，一名公司職員接電話。記者查詢關於代孕嬰兒是否能在香港初生，代母是否香港人。職員指代理孕母並不是香港人，而是可以「sponsor（贊助）我們的代母到香港，（嬰兒）在香港出生，就可以拿到香港身份的」。

「柏林」：同事說法有誤 只做身份規劃助拿「高才」

記者表明身份，向「柏林」譚祖彪查詢是否在香港經營代孕生意，為何其公司職員稱可代理孕母來港產子，「柏林」回應絕無安排代理孕母來香港，又指香港生意全部合規，同事說法有誤。

「我們只能做身份規劃，我們有保險牌照，如果你是大陸或其他國家身份，你想要來香港，我們可以幫你拿到香港的『優才』、『高才』等各種人才身份。」譚祖彪反指記者要「做一個大新聞」，並稱接受採訪是希望解釋清楚事情。

遭台灣遞解出境 「沒有什麼回應」

對於被台灣移民署遞解出境，他表示「沒有什麼回應」。

「柏林」譚祖彪接受完《香港01》訪問後，在Instagram刪除所有涉及香港嬰兒初生的貼文，亦將「Babysun Fertility Center」網站內容刪除。

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2025年警方搗破涉嫌提供代母公司

2025年4月，警方搗破本港一間公司涉嫌提供代母服務，甚至聲稱可以為顧客提供嬰兒性別選擇。據了解，涉事公司2019年開始運作，辦公室位於中環，分別在兩個網站標榜在泰國和柬埔寨提供先進技術，包括體外受精技術，自稱是「全世界唯一可選擇性別的精子庫」、「亞洲領先的不孕症治療診所」，有關服務的基本消費是每次60萬港元。

2025年4月，警方搗破本港一間公司涉嫌提供代母服務，拘捕10人。（警方提供）

當時涉事的是「香港伊甸園集團有限公司」，公司及其董事蕭永豐、職員林少芳，被指2025年在網上發布關乎代母安排的廣告，以及參與商議時接受一萬元，被票控六項《人類生殖科技條例》下罪名。

該間公司及另外兩名被告均否認控罪，案件排期至11月2日作審前覆核，期間該一男一女被告分別獲准以20萬港元及2.5萬港元保釋。