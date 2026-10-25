網傳臺日電梯發通告　認一時疏忽、監管不力　堅稱升降機「安全」

升降機承辦商臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨更換的48部升降機，被揭發違規無裝耐火門框組件，機電工程署及後巡查由臺日負責的376幢樓宇，共發現338幢私人樓宇有升降機沒安裝門框組件。



網上近日流傳一張由臺日電梯發出，致相關大廈負責人的「升降機補裝配件工程通知」，臺日電梯於通告中指事件起因為「安裝組一時疏忽及相關監管人員監管不力」，又說生產廠已馬上安排生產漏裝的組件，貨到香港以後會馬上派人補裝，待機電工程署確認後，便會把升降機交回大廈使用，強調經其安裝的升降機「絕對安全，且運作是正常的」。《香港01》正就通告內容向臺日電梯查詢。



網上流傳一張臺日電梯致相關大廈負責人的通知，形容事件起因是「安裝組一時疏忽及相關監管人員監管不力」。（香港詐騙關注組FB）

臺日電梯負責安裝的樓宇升降機被揭發違規無裝耐火門框組件，包括屯門兆康苑第三、四期共11棟大廈。（資料圖片／張智浩攝）

臺日電梯負責安裝的樓宇升降機被揭發違規無裝耐火門框組件，包括佐敦華豐大廈。（資料圖片／洪戩昊攝）

據網上流傳的「升降機補裝配件工程通告」，臺日電梯稱接獲機電署指示後，公司管理層和生產廠方即時商討，並派人到各屋邨及大廈覆查因「安裝組一時疏忽及相關監管人員監管不力」導致的組件漏裝。

臺日電梯又說，生產廠已立即安排生產，貨到港後會馬上派人補裝，待機電工程署確認後，便會把升降機交回大廈使用。

臺日電梯在通告中又強調，經其安裝的升降機「絕對安全，且運作都是正常的」，又稱財政穩固，將負責到底，已調配足夠人手進行補裝工作。

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前主席司徒家成。（資料圖片／廖雁雄攝）

香港工程師學會機械、輪機、造船及化工分部前任主席司徒家成早前曾表示，耐火門門框用以固定耐火門物料，若無裝門框，耐火門便會移位，當有火警發生時，會影響防煙效能。