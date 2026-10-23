臺日電梯｜事發逾一周機署僅發稿　江玉歡轟多個部門隱形促開記招

臺日電梯無裝防火門框事件，牽連338幢大廈，機電署公布事件至今約一周，未有現身交代事件因由、監管問題等。

前立法會議員江玉歡指出，機電署、屋宇署、市建局等在事件中責無旁貸，但至今「隱形」，機署連日只是發稿交代受影響樓宇數目。她指，事件令部份已起用臺日、即將開展換𨋢工程的小業主感到困惑和無助，形容情況「荒天下之大謬」，促請有關部門盡早召開記者會交代。

立法會議員周浩鼎亦指，大量升降機違規仍能順利過關，反映現行監管機制或出現系統性漏洞，促當局徹底調查及檢討審查制度，並適時向公眾交代，以釋除疑慮。



臺日電梯（香港）有限公司在觀塘翠屏北邨、沙田博康邨更換大批升降機，未有安裝相關門框組件卻報稱完工，警方新界南總區重案組10月16日下午到臺日電梯位於柴灣工業城一期的辦公室調查及蒐證。（資料圖片／梁偉權攝）

有屋苑陷兩難 已起用臺日、將展開工程 求助無門

前立法會議員江玉歡批評，機電署等相關政府部門，在事件曝光後，如「隱形」般逃避責任，高層官員未有公開向市民問責與交代。江玉歡強調，機電署身為法定監管機構，對事件責無旁貸，卻僅設立網頁列出受影響大廈數量，令公眾無法得知事件因由、如何解決。

事件令部份屋苑陷入兩難情況，她透露接獲小業主求助，其大廈已聘用臺日更換唯一的電梯，原定下月1日開始施工，如今應否繼續成疑。她引述該名小業主反映，已向機電署及屋宇署查詢，均未獲解決方法，最終無奈致電1823求助，她形容情況「荒天下之大謬」。

前立法會議員、律師江玉歡。（資料圖片／梁鵬威攝）

屋宇署主責防火結構環節、市建局助招標提供工程顧問

《香港01》早前報道指，機電署執行的《升降機及自動梯安全條例》主要針對升降機之機械運作與機電安全；涉及結構耐火與隔煙的法律權責，主管部門實為屋宇署。江玉歡指，根據機電署的工作手冊，更換升降機工程必須符合屋宇署的防火建築指引。她認為，涉事部門除了機電署，屋宇署亦有責任解釋。

此多，多個臺日換𨋢工程的屋苑，均有參與市建局「優化升降機資助計劃」，部份有透過「招標妥」招標，亦有使用市建局免費工程顧問服務。有屋苑業主透露，市建局工程顧問僅助招標，未有監察之後工程安裝。（詳見另稿） 亦有租置屋邨暫緩臺日工程，但其後揭出房委會持大業權份額通過起用臺日，並考慮市建局獨立工程顧問標書評估。（詳見另稿）

促辦聯合記者會公開交代

有關計劃至今獲政府撥款約55.1億元，江玉歡質疑，獲政府投入大額資金的市建局同樣有責，特別是市建局的工程顧問角色，「喺呢個事件裏面，個顧問去咗邊啊？……特別喺嗰兩個最初發現嘅屋苑，好多部電梯個喎。當日做標書，係個顧問嚟做嘅，佢寫晒spec（規格），無責任去監管咩？」她質疑市建局在事發後的立場欠缺透明度，有必要交代顧問的監管職責。她建議，涉事政府部門可召開聯合記者會，釐清事實及解答公眾疑憂。

江玉歡表示接獲小業主求助，指大廈已聘請臺日更換惟一一部電梯，原定下月1日便會進行工程，現時不知如何是好，亦求助無門。（江玉歡Facebook）

立法會議員周浩鼎。（資料圖片／陳葦慈攝）

周浩鼎稱涉系統性監管漏洞 有必要檢討

臺日換𨋢事件亦揭發，政府監管制度過份依賴承辦商的「誠信機制」，同時行內存在「價低者得」的惡性競爭。(詳見另稿)

民建聯立法會議員周浩鼎表示，今次事件已非單一零件或個別工程的問題，有可能牽涉系統性的監管漏洞。他認為，若過去的抽查及審查制度足夠嚴格，理應不會出現高達三百多部升降機同時缺乏關鍵組件卻能順利過關的情況。他認為，整個監管系統的抽查方式、嚴緊程度、工程公司的評分標準，以及各部門的把關責任，均有必要重新檢討。

周浩鼎指，今次臺日事件影響範圍極廣，難免令市民感到十分擔心和惶恐，市民最關注當升降機缺少門框組件時，一旦發生火警等意外的實際安全風險。他期望機電署及相關部門在完成全面和嚴格的內部審查後，適時向公眾公開詳細報告。

大堂有臺日電梯標誌及聯絡電話。（洪戩昊攝）

機電署上周四（15日)公布，稱接獲舉報後巡查，揭發臺日電梯在觀塘翠屏北邨及沙田博康邨等屋苑更換的48部升降機中，僅安裝耐火門，卻未有裝設耐火門框組件。隨後調查範圍擴大，最終有338幢由臺日負責的大廈受影響，包括佐敦華豐大廈等舊樓。

警方拘捕臺日一名董事、兩註冊工程師，獲准保釋候查。機電署形容臺日非一時院忽，施工存嚴重缺失。不過，臺日此前卻一度獲機電署「安全之星」及「服務質素」三星；在相關評核期內，機電署對臺日工程進行514次巡查，未有揭發門框組件缺失問題。

事件發生至今，機電署等未有現身交代事件因由、無安裝的「門框組件」涉及甚麼、未有裝設對防火的影響性。業界分析，事件揭示政府驗收環節，依賴承辦商及註冊工程師的「誠信機制」，機電署檢驗表格無包安裝防火門框等。