臺日電梯｜旺角嘉慶苑下月續由臺日換𨋢　小業主憂煞停工程恐違約

升降機承辦商臺日電梯換𨋢無裝防火門框事件，涉及多達386幢大廈，引起社會關注。旺角私人樓宇嘉慶苑的升降機更新工程早前招標，並由臺日電梯中標，原定11月2日展開工程，早前爆出換𨋢風波後，臺日會如期進行工程，卻引起居民和業主憂心。



有大廈業主表示，對即將進行的工程及質素表現感到擔心，亦憂慮煞停工程，可能會被臺日視為違約，會考慮主動聯絡政府部門尋求協助。



嘉慶苑為單幢式住宅，只有一部升降機並仍然正常運作，未見被封閉和其他工程進行。（張智浩攝）

即將展開更換升降機工程的嘉慶苑位於旺角花園街，為單幢式住宅大廈，只有一部升降機，目前仍然正常運作，未見被封閉或有工程進行。大廈地下大堂貼出由嘉慶苑業主立案法團於10月20日發出的公告，指臺日電梯的更換升降機工程，將於11月2日按原定計畫繼續施工。

嘉慶苑業主立案法團於10月20日張貼公告指，臺日電梯的更換升降機工程將於11月2日按原定計畫繼續施工。（張智浩攝）

記者向大廈保安員查詢有關「臺日電梯」一事以及希望聯絡管理處人員，保安員表示「唔方便」婉拒訪問。

業主梁小姐經記者才得知，即將為大廈進行更換升降機工程為臺日電梯。她表示對即將進行的工程感到擔心，「我個單位一打開就係部𨋢，對正㗎，驚㗎」。梁小姐指將會向業主立案法團查詢有關詳情，包括該升降機工程是否合規，又擔心若拒絕進行工程會被臺日電梯視為違約，會考慮主動聯絡政府部門尋求協助。

業主梁小姐擔心若拒絕進行工程恐會違約。（張智浩攝）

另一位不願上鏡的租戶許小姐亦對事件感擔心，指管理處僅通知她工程將會如期交由「臺日電梯」進行，並沒有任何其他相關公告或通知合約詳情。許小姐又指，上星期看到有機電署人員在大廈巡查電梯，不過未見大廈有張貼政府公告通知後續安排。

律師：如繼續工程會影響市建局批出資助 則有理由要求取消

就有關業主的憂慮，律師梁永鏗指出，小業主現階段難以煞停臺日電梯的工程，除非「臺日電梯」已不在當局的合資格承辦商名單上；又或者若該廈是透過市建局「優化升降機資助計劃」更換升降機，現時市建局表明不建議業主揀選臺日作為「優化升降機資助計劃」的工程承辦商，業主可向市建局了解清楚，如繼續由臺日進行工程，會影響局方最終拒絕發出相關資助款項，則可以此為理由要求取消合約。