科大以啟德醫院為主要臨時教學醫院　醫委會正進行課程認證

由醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮擔任聯席主席的「籌備新醫學院工作組」今日（26日）召開第五次會議，聽取科大報告設立醫學院的籌備工作進度。會上提到，科大正加快招聘教研人員，並優先任命主要學系臨床教員，亦已就其四年制第二學位醫學課程提出整體架構和科目大綱。



會上又談及，科大以啟德醫院作為主要臨時教學醫院，醫管局與科大已建立多層級合作及溝通機制和渠道，在顧及醫院日常運作和保障公營醫療服務的前提下，醫管局會對科大的教學及科研提供支援。在北都的永久校舍落成前，科大會以清水灣校園醫學教研綜合大樓為主要教研場地，預計綜合大樓於2028年落成，迎接首批學生。



工作組亦於會上得悉，醫務委員會對科大醫學課程的認證工作正有序進行，其評審委員會已於10月對科大進行認證訪問。



籌備新醫學院工作組今日召開第五次會議，聽取科大報告醫學院的籌備工作進度。（政府新聞處圖片）

科大會以啟德醫院作為主要臨時教學醫院。（資料圖片／鄧倩螢攝）

科大正加快招聘教研人員

「籌備新醫學院工作組」今日召開第五次會議，聽取科大報告設立醫學院的籌備工作進度。在課程及師資發展方面，科大今年6月委任李競存為醫學院創院院長後，隨即提出2026至2030年教職員人手規劃。科大正加快招聘教研人員，並優先任命主要學系臨床教員。

科大亦已就其四年制第二學位醫學課程提出整體架構和科目大綱，涵蓋循證及精準醫學、專業精神、道德與仁心、質素及安全、科技和人工智能等多個主題。該課程將結合基礎科學和早期臨床學習，並會加入基層醫療等方面的內容，以及安排臨床實習前的準備。

科大醫學院創院院長李競存。（資料圖片／湯致遠攝）

至於臨床教學及科研，科大會以啟德醫院作為主要臨時教學醫院，醫管局與科大已建立多層級合作及溝通機制和渠道。在顧及醫院日常運作和保障公營醫療服務的前提下，醫管局會對科大的教學及科研提供支援。

至於教學場所，在北都的永久校舍落成前，科大會以清水灣校園的醫學教研綜合大樓為主要教研場地。相關的綜合大樓已於今年4月動土，預計於2028年落成，迎接同年入學的首批學生。同時，政府正與科大和醫管局推進新田大學城的醫學院校舍和綜合醫教研醫院的一體化設計及綜合建設。

工作組亦得悉醫務委員會對科大醫學課程的認證工作正有序進行，其評審委員會已於10月對科大進行認證訪問。

為確保科大按部就班落實新醫學院計劃的各項關鍵工作，同時訂明政府提供的支援，政府與科大已就設立新醫學院簽訂諒解備忘錄。備忘錄今年9月生效，內容涵蓋財務資金安排、課程認證、臨床教學、教職員招募和基建工程等範疇。

盧寵茂：多項關鍵工作取實質進展

盧寵茂表示，政府會繼續全力支持科大推展各項籌備工作，讓新醫學院首批學生可如期於2028／29學年入讀，並以此為起點，為香港培養兼具臨床與科研能力的醫學人才，以回應人口老化帶來的醫療需求，並助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

蔡若蓮：與兩所現有醫學院形成良性互補

蔡若蓮則表示，成立新醫學院是香港高等教育發展的重要里程碑，不僅能有效為醫療教育擴容提質，更將進一步鞏固和提升香港作為國際專上教育樞紐的地位。她又說，政府會繼續全力支持科大於新田大學城校園區新醫學院的籌辦工作，推動這項具戰略意義的項目，與兩所現有醫學院形成良性互補，構築更全面、更多元的醫學教育生態，培育更多具國際視野、人文關懷和創新思維的優秀醫學人才。